Vatikan: Verteidiger will Freispruch für früheren Finanzaufseher

Der frühere höchste Finanzaufseher des Vatikans hat am Bezirksgericht Zürich jegliche Schuld von sich gewiesen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Schweizer unter anderem Bestechung vor. Das Urteil steht noch aus.

Auf Anraten seines Anwalts werde er die Fragen des Richters nicht beantworten, sagte der 52-Jährige am Mittwoch vor Gericht. Er verlas aber eine persönliche Erklärung. Darin bezeichnete er die Vorwürfe als unzutreffend.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten mehrfache Bestechung und Anstiftung zur Amtsgeheimnisverletzung vor. Sie verlangte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Ereignet haben sollen sich die Taten in den Jahren 2013 bis 2016. Über eine private Ermittlerin habe der Beschuldigte unter anderem geheime Informationen von einem österreichischen Geheimdienstler und dem ehemaligen österreichischen Finanzminister Karl-Heinz Grasser bezogen.

Seine schillernde Kontaktperson, eine ehemalige DDR-Agentin, habe er als aufrichtig wahrgenommen. «Hätte ich gewusst, dass sie illegal handelt, hätte ich nicht mit ihr zusammengearbeitet», sagte der Beschuldigte. Ihre Verhaftung habe ihn «schockiert».

«Bestechung als Geschäftsmodell»

Der Staatsanwalt warf dem früheren obersten Finanzaufseher des Vatikans hingegen «Bestechung als Geschäftsmodell» vor. Der Beschuldigte habe gewusst, dass die Informationen von Amtsträgern kommen, sagte er. Im Auftrag von Konkurrenten soll der 52-Jährige dabei Informationen über Investoren oder russische Oligarchen gesucht haben.

Der Schweizer habe ein «Geheimnis-für Geld-Netzwerk» aufgebaut, sagte der Staatsanwalt. Der Beschuldigte sage, er sei davon ausgegangen, dass die Geheimdienstler in ihrer Freizeit Informationen verkauft hätten. «Diese Ausrede ist lächerlich», sagte der Staatsanwalt.

Er ging von einem gezielten Vorgehen aus. Die Bekannte habe über ein Netzwerk an Spionen verfügt, die gegen Geld Auskunft gaben. Das Verhältnis zwischen der Agentin und dem Finanzaufseher sei sehr vertraut gewesen.

«Extrem verwerflich gehandelt»

Der Beschuldigte habe extrem verwerflich gehandelt, warf ihm der Staatsanwalt vor. «So ein Vorgehen erschüttert das Vertrauen in den Rechtsstaat», sagte er. Zumal der Beschuldigte in einer privilegierten Stellung gewesen sei und eigentlich in der Verbrechensbekämpfung arbeitete.

Als Motiv für die mutmassliche Bestechung sah der Staatsanwalt ein finanzielles. «Er handelte aus grosser Profitgier. Dabei dürfte er wohl kaum Geldprobleme gehabt haben», sagte er.

«Völlig überzogen»

Die geforderten fünf Jahre Freiheitsstrafe seien völlig überzogen, konterte der Verteidiger. Er forderte einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft stütze sich auf «wilde Spekulationen und Behauptungen». Sie sei Ende 2024 wohl unter Druck gestanden, weil die Kollegen in Österreich und Deutschland Untersuchungen in dem Bereich abgeschlossen hatten, sagte der Verteidiger.

Er zog unter anderem in Zweifel, dass es sich bei einigen der Kontaktpersonen um Amtsträger handelte. Andere seien es zum Zeitpunkt der Vorwürfe nicht mehr gewesen. Dass etwa der österreichische Ex-Finanzminister Grasser in der Anklageschrift vorkomme, sei «haltloses Namedropping».

Kein Motiv erkennbar

Belege für Zahlungen für Geheimnisse durch seinen Mandanten gebe es nicht. Die Vermittlerin habe «Eigenbelege» vorgelegt, die das beweisen sollen. «Andere Behörden stellten fest, dass diese falsche Angaben enthielten», sagte der Verteidiger.

Für diesen fehlte jegliches Motiv. «Er hatte einen guten Ruf und eine angesehene berufliche Stellung», sagte der Verteidiger. Finanziell seien die Mandate, bei denen er die Taten begangen haben soll, für den 52-Jährigen «nicht relevant» gewesen.

Einen Teil der Vorwürfe, Verletzungen des Bankgeheimnisses, schloss das Gericht am Morgen aus. Die Vorwürfe seien verjährt, sagte der Richter.

Das Gericht kündigte die Urteilseröffnung für frühestens 20 Uhr an. (sda)