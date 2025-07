Mindestens 15 Tote bei Busunfall in peruanischen Anden

Mehr «International»

Bei einem Busunfall in den peruanischen Anden sind am Freitag mindestens 15 Menschen getötet worden. Rund 30 Menschen wurden verletzt, als das Fahrzeug von der Strasse abkam und in eine Schlucht stürzte, wie die Polizei mitteilte.

In den peruanischen Anden hat sich ein schweres Busunglück ereignet. Bild: AP/AP

«Wir haben 15 Tote», die derzeit von den Behörden identifiziert würden, sagte ein Gesundheitsbeamter der zentralperuanischen Stadt Tarma. In dem Bus, der neben einem Fluss auf dem Dach zum Liegen kam, waren Medienberichten zufolge 60 Menschen.

Der Bus war auf dem Weg aus der Hauptstadt Lima in die Stadt La Merced im Landesinneren. Er hatte etwa zwei Drittel der Strecke zurückgelegt, als sich der Unfall ereignete. Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Ursache des Unfall war zunächst unklar.

In dem südamerikanischen Land kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen, die häufig auf überhöhte Geschwindigkeit und den schlechten Zustand der Strassen zurückzuführen sind. Im vergangenen Jahr wurden Polizeiangaben zufolge in Peru 3173 Verkehrstote registriert. (dab/sda/afp)