Giorgia Meloni gerät wegen der sozialen Sorgen der italienischen Bevölkerung zunehmend unter Druck. Bild: keystone

Meloni unter Druck: Italiens Wählerschaft bremst ihr Siegesimage

Giorgia Meloni gerät in Italien ins Wanken: Nach dem Scheitern ihres Referendums attackiert die Opposition ihr Führungsprofil, und das einst unerschütterliche Siegerimage beginnt zu bröckeln – trotz einer Koalition, die nach wie vor hält.

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Dario THUBURN / AFP

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Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni, die am Montag nach der Ablehnung des von ihr initiierten Justizreferendums eine empfindliche Niederlage erlitt, befand sich bisher auf einer Erfolgswelle im Hinblick auf die Wahlen im nächsten Jahr. Die Opposition stellte dieses Referendum sofort als Abstimmung über Melonis Führungsstil dar und nutzte das Ergebnis schnell zu ihrem Vorteil.

Elly Schlein, die Vorsitzende der wichtigsten Mitte-Links-Partei, der Demokratischen Partei, kritisierte die «Arroganz» von Meloni und meinte, sie sollte «dem Land und seinen wirklichen Prioritäten zuhören».



«Verliert ein Politiker seine Strahlkraft, beginnen alle um ihn herum zu zweifeln – und so tun, als sei nichts passiert, geht einfach nicht», warnte Matteo Renzi, Ex-Ministerpräsident, der vor fast zehn Jahren nach einem verlorenen Referendum zurückgetreten war, bei Radio Leopolda. Auch Giuseppe Conte, früherer Regierungschef und Chef der 5 Stelle, sprach von einem «Rauswurfbescheid» für Meloni.

Laut der linksgerichteten Tageszeitung La Repubblica stellt dieses Scheitern «die erste echte Niederlage» von Giorgia Meloni dar.

Trotz allem eine stabile Regierung

Daniele Albertazzi, Professor für Politikwissenschaft an der University of Surrey im Vereinigten Königreich, sagte:

«Ich glaube nicht, dass dies die Stabilität der Regierung in irgendeiner Weise beeinflussen wird, die heute wohl die stabilste in der Geschichte der Republik ist.»

Aber «das Image der Unbesiegbarkeit (Anm. d. Red.: von Meloni) ist nicht mehr aktuell», auch wenn «das natürlich nicht gleich bedeutet, dass sie die Wahlen verlieren wird», fügte er hinzu. Trotz der Unterschiede innerhalb ihrer ultrakonservativen Koalition hat sich Melonis Regierung seit ihrem Amtsantritt 2022 bemerkenswert stabil gezeigt.

Meloni konnte dank ihres pragmatischen Auftretens viele Skeptiker für sich gewinnen. Ihre früheren Lobeshymnen auf den Faschisten Benito Mussolini als junge Aktivistin sind mittlerweile kaum noch ein Thema.

Die Verbindung zu Trump schadete Meloni.

Obwohl die italienische Wirtschaft hoch verschuldet bleibt, wurde das Wachstum aufrechterhalten, insbesondere dank einer massiven Zufuhr von Mitteln aus dem EU-Corona-Wiederaufbauplan. Auf internationaler Bühne bemühte sie sich, Italien als eine Stimme der Mässigung gegenüber der mitunter scharfen Rhetorik zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und der EU zu positionieren.

Doch ihre Nähe zu Donald Trump bringt ihr ebenfalls immer mehr Kritik ein, insbesondere in Bezug auf dessen Vorgehen im Nahen Osten. Italien, das stark von Energieimporten abhängig ist, sorgt sich besonders über die Auswirkungen des Krieges auf die Benzinpreise.

Mais sa proximité avec Donald Trump lui vaut également de plus en plus de critiques, notamment en ce qui concerne les actions de ce dernier au Moyen-Orient. L'Italie, qui dépend fortement des importations d'énergie, s'inquiète tout particulièrement de l'impact de la guerre sur les prix de l'essence.

Carlo Calenda, Senator der Opposition, schrieb auf X, dass «die Nähe zu Trump Frau Meloni und ihrer Regierung stark geschadet habe», was teilweise die Niederlage beim Referendum erkläre. Ihre Partei, Fratelli d’Italia (FDI), liegt jedoch weiterhin in den Umfragen vorn, und Giorgia Meloni konnte viele Kritiker durch ihre Art zu regieren überzeugen, die zugleich intensiv und bodenständig ist.

Das sind die wirklichen Probleme der Bevölkerung Italiens

Die illegale Einwanderung – ein zentrales Thema der letzten Wahlkampagne von Giorgia Meloni und ihren Verbündeten – nimmt ab, doch die Regierung hat auch die Zahl der Visa für legale Nicht-EU-Arbeitnehmer erhöht. Rom hat einige Steuern gesenkt, die Strafen für Demonstrierende verschärft, aber die strukturellen Probleme, die viele als Bremsklotz für Italien sehen, noch nicht angegangen.

Umfragen zeigen, dass die Italiener vor allem vom Kaufkraftverlust und stagnierenden Löhnen besorgt sind. Eine weitere grosse Kritik betrifft den Zustand des öffentlichen Gesundheitssystems, dessen Investitionen nicht mit der Inflation Schritt gehalten haben. Die Verschuldung bleibt mit 137 % des Bruttoinlandsprodukts auf einem schwindelerregenden Niveau, und das Wachstum betrug im vergangenen Jahr nur 0,5 %. (fwa)