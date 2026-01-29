bedeckt
DE | FR
burger
International
Italien

Napoli gestaltet Maradona-Kultstätte um

epaselect epa12131224 People gather at the &quot;D10S&quot;, a 6.20-metre-high statue dedicated to Diego Armando Maradona, created by Salvador Gaudenti and being inaugurated in the Quartieri Spagnoli, ...
Napoli gab grünes Licht für eine umfassende Umgestaltung des Largo Maradona.Bild: keystone

Nach Streit: Neapel gestaltet Maradona-Kultstätte um

29.01.2026, 12:2129.01.2026, 12:21

Im Streit um den berühmten Maradona-Pilgerort im Herzen von Neapel zeichnet sich nach monatelangen Debatten eine Lösung ab. Die süditalienische Stadt gab grünes Licht für eine umfassende Umgestaltung des Largo Maradona.

Der kleine Platz ist seit Jahren Anziehungspunkt für Touristen und Fans des 2020 gestorbenen Fussballers Diego Maradona aus aller Welt. Der Argentinier spielte von 1984 bis 1991 beim SSC Neapel und gilt dort als Legende.

Der Largo Maradona mitten in den Quartieri Spagnoli (Spanisches Viertel), der offiziell Largo Emanuele De Deo heisst, ist seit Jahren Gegenstand von Auseinandersetzungen zwischen Händlern, Anwohnern und Behörden. Polizeikontrollen, beschlagnahmte Stände für Maradona-Devotionalien sowie ungeklärte Genehmigungen hatten wiederholt für Spannungen gesorgt.

Maradona-Wandbild mit Laken verhüllt

Vergangenes Jahr eskalierte der Streit, als die Polizei eine grosse Razzia am Largo Maradona durchführte: Mehrere Stände wurden konfisziert und Händler bekamen Bussgeldbescheide. Aus Protest verhängten die Betreiber den Wallfahrtsort mit einer Plastikplane. Das berühmte Maradona-Wandbild, das den jungen Diego im Napoli-Trikot an einer Hauswand zeigt, wurde auch verhüllt.

Der bislang ungeordnet genutzte und überfüllte Bereich des Largo Maradona wird nun der Gemeinde übertragen. Diese veranlasste direkt eine neue Gestaltung: Geplant sind eine neue Pflasterung, Sitzbänke, Pflanzen, schattenspendende Pergolen sowie mobile Kioske. Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi spricht von einem «neuen Kapitel» für den Largo Maradona.

Streitpunkt Gewerbelizenzen gelöst?

Mit der Übertragung des Bereichs an die Gemeinde soll auch der zentrale Streitpunkt zwischen Behörden und Händlern beseitigt werden. Die Frage der Gewerbelizenzen der Strassenverkäufer und Imbissbetreiber dort war unklar und sorgte für Razzien. Die Geschäfte der Händler sollen so legal werden. (sda/dpa)

Mehr News aus Italien:

Darum will Italien an Schulen Metalldetektoren einsetzen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Italien: Entspannte Bilder von unseren südlichen Nachbarn
1 / 24
Italien: Entspannte Bilder von unseren südlichen Nachbarn
Na ja, Alternativen gäbe es ja nicht gerade en masse.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Beschämend»: Pizza in Italien kostet ohne Tomaten mehr
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
US-Bundesbeamte nach Tötung von Alex Pretti suspendiert
In Minneapolis erschiessen Bundesagenten den Krankenpfleger Alex Pretti. Nun wurden die beteiligten Agenten suspendiert.
Nach den tödlichen Schüssen auf Alex Pretti in Minneapolis hat das Heimatschutzministerium die beteiligten Agenten vorübergehend suspendiert. Das berichten mehrere US-Medien. Die Suspendierung soll vorerst für die Dauer einer internen Untersuchung gelten, die klären soll, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.
Zur Story