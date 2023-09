Busunfall mit Migranten in Italien – zwei Tote und Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Bus mit Migranten, die vor wenigen Tagen auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa gelandet waren, sind in der Nähe von Rom zwei Menschen ums Leben gekommen.

Der Bus prallte am Freitagmorgen auf der Autobahn frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen, berichteten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos unter Berufung auf die Verkehrspolizei. Bei den Toten handelt es sich den Angaben zufolge um die Fahrer der beiden Fahrzeuge. 25 Migranten wurden laut Ansa verletzt – einige von ihnen schwer.

Migranten warten auf Lampedusa, 13. September. Bild: keystone

Der Bus war demnach von dem sizilianischen Küstenort Porto Empedocle in Richtung Piemont unterwegs, um die Menschen in Aufnahmezentren auf dem italienischen Festland zu bringen. Das Erstaufnahmelager auf der kleinen Insel Lampedusa ist nach der Ankunft Tausender Migranten in den vergangenen Tagen überfüllt.

Die Verletzten wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Die genauen Umstände der Kollision waren zunächst unklar. (rbu/sda/dpa)