Coronavirus: Conte verschärft Massnahmen – Handel praktisch eingestellt



Conte verschärft Massnahmen: Alle Geschäfte ausser Supermärkte und Apotheken geschlossen

Zum dritten Mal binnen von vier Tagen verschärft Italien seine Massnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie.

Während die Zahl der Coronavirus-Infektionsfälle und der Todesopfer weiterhin steigt, hat die Regierung einen Stopp für den Handel in ganz Italien beschlossen. Geschäfte mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken werden ab Donnerstag geschlossen.

Was schliesst, was bleibt offen?

Wie Premier Giuseppe Conte in einer per Facebook gesendeten Ansprache an die Italiener mitteilte, sollen unter anderem Restaurants, Bars, Kantinen und Friseurläden geschlossen bleiben. Die wesentlichen Dienstleistungen im Transport- und im Bankensystem bleiben erhalten, auch die Postfilialen werden weiterhin offen sein.

Bei der Lebensmittelversorgung werde es zu keinerlei Engpässen kommen, versicherte Conte. Daher sollten Supermärkte nicht gestürmt werden, wie es in den vergangenen Tagen der Fall gewesen ist.

Was ist mit den Unternehmen?

Unternehmen sollen offen halten, jedoch besondere Massnahmen zum Schutz des Personals ergreifen. Unternehmensabteilungen, die für die Produktion nicht von wesentlicher Bedeutung sind, sollen geschlossen bleiben und das Personal auf Urlaub gesetzt werden, hiess es. Wenn möglich soll auf Telearbeit gesetzt werden.

Conte ernannte den Manager der halbstaatlichen Investitionsholding Invitalia, Domenico Arcuri zum Sonderkommissar, der sich vor allem um das Gesundheitssystem kümmern und sich mit dem Zivilschutz koordinieren wird.

«Wir haben erst seit kurzem begonnen, unseren Lebensstil zu ändern. Die positiven Resultate werden wir erst in einigen Wochen zu spüren bekommen, niemand darf denken, dass man schon in den nächsten Tagen die Auswirkungen sehen wird. Wenn in den nächsten Tagen die Zahl der Infektionen weiterhin wächst, bedeutet das nicht, dass unsere Massnahmen nicht wirken», erklärte Conte.

Lombardei fordert weitere Massnahmen

Der Beschluss des Premiers enttäuscht die Präsidenten der norditalienischen Regionen Lombardei und Venetien. Diese hatten einen kompletten Produktionsstopp sowie die Einstellung der Logistik- und Transportsystem als extreme Massnahmen zur Infektionseindämmung gefordert.

Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer ist in Italien weiterhin gewachsen. Innerhalb eines Tages sind 196 Menschen der neuartigen Lungenkrankheit erlegen, teilte der Zivilschutz am Mittwochabend in Rom mit. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 827. Die Zahl der Infizierten kletterte auf mehr als 12'400.

Die meisten Todesopfer seien über 70 Jahre alt, teilte der italienische Zivilschutz mit. Fast 6000 liegen Patienten wegen des Coronavirus im Krankenhaus, mehr als 1000 davon auf der Intensivstation. Italien ist nach China das am schwersten vom Ausbruch von SARS-CoV-2 betroffene Land. (sda/apa)

