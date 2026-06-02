Starkes Erdbeben vor Süditalien in grosser Tiefe

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Vor der Küste Süditaliens hat die Erde gebebt. Das Beben der Stärke 6,2 ereignete sich in einer grossen Tiefe von rund 250 Kilometern, weshalb die Auswirkungen begrenzt sein dürften, wie die US-Erdbebenwarte (USGS) berichtete. Das Epizentrum lag demnach im Meer, einige Kilometer vor der Küste Kalabriens – fast an der Spitze des italienischen Stiefels. Das Beben ereignete sich etwa auf der Höhe des Ortes Paola, gut drei Autostunden südlich von Neapel.

Die italienische Feuerwehr erklärte auf der Plattform X etwa eine halbe Stunde nach dem nächtlichen Beben, dass bislang keine damit zusammenhängenden Notrufe eingegangen seien.

Das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam (GFZ) gab die Stärke des Bebens mit 6,1 an. Leichte Abweichungen sind nach den ersten Messungen nicht unüblich. Die Tiefe des Bebens wurde ebenfalls mit 250 Kilometern angegeben.

Die Region Kalabrien und die nahe Insel Sizilien sind seismisch aktive Regionen. (sda/dpa)