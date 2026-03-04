freundlich
Erdbeben der Stärke 4,5 erschüttert Sizilien – Schulen geschlossen

04.03.2026, 10:0004.03.2026, 10:00

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist die Region um den Ätna von mehreren Erdbeben erschüttert worden. Das heftigste Beben hatte nach Angaben des nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) eine Stärke von 4,5.

Mehrere Schulen wurden vorsichtshalber geschlossen. Nach ersten Berichten gibt es jedoch keine grösseren Schäden. Der mehr als 3300 Meter hohe Ätna ist Europas grösster aktiver Vulkan.

Das stärkste Beben kurz nach 7.00 Uhr morgens war auch in der 300'000-Einwohner-Stadt Catania zu spüren, die am Fusse des Ätna liegt. Bürgermeister Enrico Trantino verfügte deshalb, dass Schulen vorübergehend schliessen müssen. Auch in anderen Gemeinden fiel der Unterricht aus. Der Flughafen der Stadt blieb jedoch geöffnet.

Auf Sizilien sind Erdbeben keine Seltenheit. Der mehr als 3300 Meter hohe Ätna bricht regelmässig aus und wird ständig überwacht. Die Ausbrüche bieten meist einen spektakulären Anblick und ziehen viele Schaulustige an. (pre/sda)

Starke Erdbeben in der Schweiz – wo und wann sie auftreten
