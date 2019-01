International

Bricht Ätna aus? Aschewolke legt Flughafen Catania lahm



Bricht der Ätna aus? Aschewolke legt Flughafen Catania lahm

Der Ätna brodelt wieder: Wegen einer Aschewolke aus dem Vulkan ist der internationale Flughafen Catania auf Sizilien geschlossen worden. Die Sperre gelte bis mindestens 17.00 Uhr am Samstag, teilte der Flughafen mit.

Kein Flug könne in Catania landen, teilte die Betreibergesellschaft des Flughafens mit, mehrere Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet.

Erdbeben erschütterte Catania

Die neue Phase der Aktivität des Vulkans hatte am 23. Dezember begonnen. Am Heiligen Abend erschütterte ein Beben der Stärke 4.8 die Region um Catania am südöstlichen Fuss des Vulkans.

So brach der Ätna im Dezember aus:

28 Menschen wurden verletzt. Mehr als 400 Menschen waren wegen der Schäden nach Behördenangaben vorübergehend obdachlos. Der Ätna gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Immer wieder kommt es auch zu grösseren Eruptionen. (sda/apa)

