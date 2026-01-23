Weisses Haus bearbeitet Foto von Frau, die durch ICE-Behörde festgenommen wurde

Am vergangenen Sonntag ereignete sich ein Protest vor einer Kirche im US-Bundesstaat Minnesota. Am Sonntag wurden drei Personen, die angeblich bei den Protesten dabei gewesen waren, verhaftet. Sie hatten die US-Einwanderungsbehörde (ICE) angeprangert und wurden daraufhin von dieser festgenommen. Zuvor hatten sie einen Gottesdienst in einer Kirche im Dorf St. Paul gestört

Eine der festgenommenen Personen ist Nekima Levy Armstrong. Am Abend zuvor hatte sie ein Interview gegeben, in dem sie gesagt hatte, dass die ICE-Behörde friedliche Protestierende grundlos zu Verbrechern und Kriminellen machen würde. Dies berichtet «CNN».

Nach ihrer Verhaftung teilte die Ministerin für innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, Kristi Noem, Fotos der verhafteten Frau auf X. Auf dem Bild ist Armstrong zu sehen, wie sie von einem ICE-Agenten abgeführt wird.

Das Foto, das Kristi Noem veröffentlichte. Bild: X/Sec_Noem

Rund 30 Minuten später veröffentlichte der offizielle X-Account des Weissen Hauses ebenfalls ein Foto von der Verhaftung von Armstrong. Auf dem Bild scheint die Frau jedoch zu weinen und sieht aufgebracht aus. «The Guardian» berichtete als Erstes darüber.

Links das zuerst veröffentlichte Bild, rechts die Version des Weissen Hauses. screenshot: x

Die britische Zeitung legte die beiden Bilder übereinander, sodass der ICE-Agent, der die Frau festhält, genau am selben Ort ist. Dabei kamen die Journalisten zum Schluss, dass es dasselbe Bild ist und lediglich bearbeitet wurde. Dies sehe man auch daran, dass die Hautfarbe der Frau auf dem Bild, das das Weisse Haus teilte, dunkler sei als auf dem Original.

Auf Anfrage von «The Guardian» an das Weisse Haus, ob das Bild verändert wurde, antwortete dieses lediglich mit dem Link zum X-Post.

Wo sich die verhaftete Armstrong jetzt befindet und ob ihr ein Prozess oder eine Haftstrafe bevorsteht, ist nicht bekannt. (nib)