wechselnd bewölkt-2°
DE | FR
burger
International
Justiz

ICE: Weisses Haus bearbeitet Foto von festgenommener Frau

Weisses Haus bearbeitet Foto von Frau, die durch ICE-Behörde festgenommen wurde

23.01.2026, 11:0823.01.2026, 11:08

Am vergangenen Sonntag ereignete sich ein Protest vor einer Kirche im US-Bundesstaat Minnesota. Am Sonntag wurden drei Personen, die angeblich bei den Protesten dabei gewesen waren, verhaftet. Sie hatten die US-Einwanderungsbehörde (ICE) angeprangert und wurden daraufhin von dieser festgenommen. Zuvor hatten sie einen Gottesdienst in einer Kirche im Dorf St. Paul gestört

Eine der festgenommenen Personen ist Nekima Levy Armstrong. Am Abend zuvor hatte sie ein Interview gegeben, in dem sie gesagt hatte, dass die ICE-Behörde friedliche Protestierende grundlos zu Verbrechern und Kriminellen machen würde. Dies berichtet «CNN».

Nach ihrer Verhaftung teilte die Ministerin für innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, Kristi Noem, Fotos der verhafteten Frau auf X. Auf dem Bild ist Armstrong zu sehen, wie sie von einem ICE-Agenten abgeführt wird.

Nekima Levy Armstrong, Ice Arrest
Das Foto, das Kristi Noem veröffentlichte.Bild: X/Sec_Noem

Rund 30 Minuten später veröffentlichte der offizielle X-Account des Weissen Hauses ebenfalls ein Foto von der Verhaftung von Armstrong. Auf dem Bild scheint die Frau jedoch zu weinen und sieht aufgebracht aus. «The Guardian» berichtete als Erstes darüber.

image after
image before
Links das zuerst veröffentlichte Bild, rechts die Version des Weissen Hauses.screenshot: x

Die britische Zeitung legte die beiden Bilder übereinander, sodass der ICE-Agent, der die Frau festhält, genau am selben Ort ist. Dabei kamen die Journalisten zum Schluss, dass es dasselbe Bild ist und lediglich bearbeitet wurde. Dies sehe man auch daran, dass die Hautfarbe der Frau auf dem Bild, das das Weisse Haus teilte, dunkler sei als auf dem Original.

Auf Anfrage von «The Guardian» an das Weisse Haus, ob das Bild verändert wurde, antwortete dieses lediglich mit dem Link zum X-Post.

Wo sich die verhaftete Armstrong jetzt befindet und ob ihr ein Prozess oder eine Haftstrafe bevorsteht, ist nicht bekannt. (nib)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Du findest es kalt in der Schweiz? DAS ist kalt
1 / 49
Du findest es kalt in der Schweiz? DAS ist kalt
Also wenn das mal nicht schulfrei bedeutet.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bruce Springsteen macht bei Konzert Stimmung gegen Donald Trump und ICE
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Acai
23.01.2026 11:36registriert März 2017
Es ist unglaublich menschenverachtend was die US-Regierung tut. Offensichtlich muss unbedingt ein Bürgerkrieg provoziert werden, um den Wahlen zu entgehen…
274
Melden
Zum Kommentar
2
Frankreichs Marine stoppt mutmasslichen Tanker von russischer Schattenflotte
Die französische Marine hat einen aus Russland kommenden Öltanker angehalten und überprüft. Das Schiff werde verdächtigt, unter falscher Flagge zu fahren, und sei mit internationalen Sanktionen belegt.
Zur Story