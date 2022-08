Ohne Linsen hätte «Guardsman 1» bei zwei geöffneten Augen drei Mal näher am Ziel sein müssen, um alle Details zu erkennen und sechs Mal näher, wenn nur das rechte Auge geöffnet wäre, hiess es im Bericht weiter. Bei dem Zwischenfall habe der Schütze etwa 290 Meter vom Ziel entfernt gestanden. «Angesichts der unkorrigierten Sehschärfe wäre dieses Ziel in gleichen Details gesehen worden, als wenn jemand mit normalem Sehvermögen es aus 1740 Metern Entfernung gesehen hätte.» Eine Armeesprecherin wollte sich nicht zu juristischen Konsequenzen äussern, solange die Polizeiuntersuchung nicht abgeschlossen ist. (sda/dpa)

Weil ein kurzsichtiger britischer Soldat seine Kontaktlinsen nicht trug, ist bei einer Übung mit scharfer Munition versehentlich ein Kamerad erschossen worden. Das Opfer sei im März 2021 vermutlich mit einem vorgegebenen Ziel verwechselt worden, meldete die Nachrichtenagentur PA am Sonntag unter Berufung auf einen Untersuchungsbericht von Mitte August. Der 35 Jahre alte Sergeant, der im Irak, Kosovo und in Afghanistan gedient hatte, wurde auf einem Truppenübungsplatz in Wales getötet. Er hinterliess seine Ehefrau und zwei Söhne. Der Schütze wurde nicht näher identifiziert, sondern als «Guardsman 1» bezeichnet. Auch das Geschlecht wurde nicht genannt.

US-Geheimdienste sollen Trump-Dokumente auswerten

Die geheimen Dokumente, die der ehemalige US-Präsident Donald Trump nach dem Ende seiner Amtszeit mitgenommen hat, sollen nach einem Medienbericht von den US-Geheimdiensten ausgewertet werden. Das berichtete das Magazin «Politico» am Samstag unter Berufung auf ein Schreiben von Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines an hochrangige Mitarbeiter. Damit soll geklärt werden, ob aus der Aufbewahrung in Trumps Villa Mar-a-Lago in Florida Risiken für die nationale Sicherheit entstanden.