Ab 11 Uhr soll ganz Berlin wieder Strom haben

Beim seit Samstag andauernden Stromausfall in Berlin nach einem Brandanschlag sind weiterhin rund 19'900 Haushalte und 850 Gewerbebetriebe ohne Strom.

Waschmaschinen, Heizungen und Öfen funktionierten nicht. Bild: keystonefunk

Das teilte der Betreiber Stromnetz Berlin auf seiner Webseite mit. Bis alle Betroffenen wieder am Netz seien, dauere es voraussichtlich bis Donnerstagnachmittag.

Wie deutsche Medien mitteilen, sollen alle Betroffenen bis rund 11 Uhr am Mittwoch wieder Strom haben.

«Wir arbeiten an einer Wiederversorgung heute im Laufe des Tages», sagte ein Sprecher der Firma Stromnetz Berlin. Der Stromausfall war dem Betreiber zufolge der längste der Nachkriegsgeschichte in der deutschen Hauptstadt.

Nach Zahlen von Stromnetz Berlin konnten bis zum frühen Mittwochmorgen weitere rund 2'000 Haushalte sowie 100 Gewerbebetriebe wieder mit Strom versorgt werden. Der Betreiber bat zudem alle Menschen, die in der Zwischenzeit Strom haben, «den Stromverbrauch erst einmal auf ein unbedingt notwendiges Minimum zu beschränken.»

Zur Hilfe der Betroffenen Notschlafstellen errichtet. Bild: keystone

Keine E-Autos laden

So sollten etwa Geräte wie Waschmaschinen oder Trockner zunächst nicht genutzt werden. «Auch das Laden von Elektro-Fahrzeugen über die heimische Wallbox soll erst einmal unterbleiben», wie es hiess. Dafür sollten Ladepunkte ausserhalb der betroffenen Stadtteile genutzt werden.

Durch einen mutmasslich linksextremistisch motivierten Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf sind ganze Viertel im Südwesten der deutschen Hauptstadt seit Tagen bei eisigen Temperaturen ohne Strom. Am Samstagmorgen waren zunächst 45'000 Haushalte und 2'200 Unternehmen ohne Strom. (sda/dpa)