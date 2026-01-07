wechselnd bewölkt-6°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Berlin: Der Strom soll ab 11 Uhr in der ganzen Stadt wieder gehen

Ab 11 Uhr soll ganz Berlin wieder Strom haben

07.01.2026, 09:0307.01.2026, 09:24

Beim seit Samstag andauernden Stromausfall in Berlin nach einem Brandanschlag sind weiterhin rund 19'900 Haushalte und 850 Gewerbebetriebe ohne Strom.

epa12630594 A car passes by dark buildings during a power outage in southwest Berlin, Germany, 06 January 2026. According to state-owned operator Stromnetz Berlin, a large-scale power outage in southw ...
Waschmaschinen, Heizungen und Öfen funktionierten nicht.Bild: keystonefunk

Das teilte der Betreiber Stromnetz Berlin auf seiner Webseite mit. Bis alle Betroffenen wieder am Netz seien, dauere es voraussichtlich bis Donnerstagnachmittag.

Wie deutsche Medien mitteilen, sollen alle Betroffenen bis rund 11 Uhr am Mittwoch wieder Strom haben.

«Wir arbeiten an einer Wiederversorgung heute im Laufe des Tages», sagte ein Sprecher der Firma Stromnetz Berlin. Der Stromausfall war dem Betreiber zufolge der längste der Nachkriegsgeschichte in der deutschen Hauptstadt.

Nach Zahlen von Stromnetz Berlin konnten bis zum frühen Mittwochmorgen weitere rund 2'000 Haushalte sowie 100 Gewerbebetriebe wieder mit Strom versorgt werden. Der Betreiber bat zudem alle Menschen, die in der Zwischenzeit Strom haben, «den Stromverbrauch erst einmal auf ein unbedingt notwendiges Minimum zu beschränken.»

epa12628861 Helpers bring an elderly woman into an emergency shelter at a school gym during a power outage in southwest Berlin, Germany, 05 January 2026. According to state-owned operator Stromnetz Be ...
Zur Hilfe der Betroffenen Notschlafstellen errichtet.Bild: keystone

Keine E-Autos laden

So sollten etwa Geräte wie Waschmaschinen oder Trockner zunächst nicht genutzt werden. «Auch das Laden von Elektro-Fahrzeugen über die heimische Wallbox soll erst einmal unterbleiben», wie es hiess. Dafür sollten Ladepunkte ausserhalb der betroffenen Stadtteile genutzt werden.

Durch einen mutmasslich linksextremistisch motivierten Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf sind ganze Viertel im Südwesten der deutschen Hauptstadt seit Tagen bei eisigen Temperaturen ohne Strom. Am Samstagmorgen waren zunächst 45'000 Haushalte und 2'200 Unternehmen ohne Strom. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Bilder, die beweisen, dass hier keine Techniker am Werk waren
1 / 27
Bilder, die beweisen, dass hier keine Techniker am Werk waren
bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Stromausfall Stadelhofen 22.05.25
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump-Regierung muss noch zwei Millionen Epstein-Akten offenlegen
Im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein harren weitere Unterlagen auf ihre Publikation. Die Zeit für die US-Regierung drängt. Eine wichtige Frist läuft bald ab.
Zweieinhalb Wochen nach dem Ablauf einer gesetzlich festgelegten Frist zur Freigabe sämtlicher Unterlagen zu dem verstorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein sind nach Angaben des US-Justizministeriums noch mehr als zwei Millionen Akten nicht veröffentlicht. Die Unterlagen befänden sich «in verschiedenen Stadien der Sichtung», erklärte das Ministerium zu Wochenbeginn in einem Schreiben an einen Bundesrichter.
Zur Story