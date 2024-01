Iran exekutiert fünf Menschen wegen schweren Raubüberfalls

Irans Justiz hat fünf Menschen wegen schweren Raubüberfalls hinrichten lassen. Wie das Justizportal Misan am Montag berichtete, wurden den Verurteilten unter anderem bewaffneter Raubüberfall und bandenmässig begangene Verbrechen zur Last gelegt. Vollstreckt wurden die Todesurteile demnach in Karadsch nahe der Hauptstadt Teheran. Zur Identität der Personen wurde nichts bekanntgegeben.

Nach überfluteten Bahntunnel: Eurostar-Züge fahren an Silvester wieder

Nach Problemen mit überfluteten Bahntunneln nahe London fahren die Züge zwischen dem europäischen Kontinent und der britischen Hauptstadt an diesem Sonntag wieder. Das Hochwasser sei unter Kontrolle gebracht worden, teilte die Betreiberfirma Eurostar am Samstagabend mit. Trotzdem könne es wegen Geschwindigkeitsbegrenzungen am Morgen noch zu Verzögerungen kommen. Zudem dürften die Bahnhöfe an Silvester stark ausgelastet sein.