sonnig
DE | FR
burger
International
Justiz

Staatsanwalt schiesst auf Richterin in Istanbuler Gerichtsgebäude

Staatsanwalt schiesst auf Richterin in Istanbuler Gerichtsgebäude

13.01.2026, 15:3413.01.2026, 16:19
Seagulls fly over the Bosphorus nearby Suleymaniye mosque, background, during a rainy day, in Istanbul, Turkey, Sunday, Jan. 11, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) Turkey Daily Life
Die Richterin soll in ihrem Istanbuler Büro angeschossen worden sein. (Symbolbild)Bild: keystone

In Istanbul soll eine Richterin von einem Staatsanwalt angeschossen worden sein. Die 45-Jährige sei in ihrem Büro am regionalen Berufungsgericht gewesen, als der 33 Jahre alte Mann auf sie geschossen habe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Zuvor sei es zu einem Streit gekommen.

Die Richterin erlitt demnach eine Schussverletzung im Leistenbereich. Ihr Zustand sei nicht lebensbedrohlich, sie müsse aber operiert werden. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.

Gegen ihn wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Beide sollen früher gemeinsam an einem Gericht in Istanbul gearbeitet haben, berichtete Anadolu unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Proteste 2026
1 / 11
Iran-Proteste 2026

Seit rund zwei Wochen gehen in Iran Menschen auf die Strasse. Die Aufnahme zeigt Teheran am 9. Januar.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Strasse in der Türkei spielt jetzt Mozart, wenn du anständig fährst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Medien: Trump empfängt Machado am Donnerstag im Weissen Haus
Die venezolanische Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado wird Medienberichten zufolge an diesem Donnerstag von US-Präsident Donald Trump empfangen. Der Besuch sei im Weissen Haus geplant, berichteten die US-Sender CNN und CBS News sowie «Politico» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Zur Story