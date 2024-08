Feuerwehrmann bei Waldbrandbekämpfung in Kanada ums Leben gekommen

Der Feuerwehrmann stammte aus der Stadt Calgary, wie die Polizei mitteilte. Rund 700 Menschen, darunter zahlreiche Feuerwehrleute aus dem Ausland, kämpfen derzeit gegen die Flammen in dem Nationalpark in der westlichen Provinz Alberta.

«Sich hinter Exportgesetzen zu verschanzen, ist unmoralisch»

Die Neutralitätspolitik der Schweiz sei seit dem Ende des Kalten Krieges überholt, sagt der Schweizer Forscher Bruno Schoch. Heute vermisse er eine eindeutige Positionierung gegen die Grossmacht und für den Angegriffenen, wie es sie etwa beim Ungarn-Aufstand gegeben habe.

Herr Schoch, die Schweiz liefert der Ukraine keine Waffen, andererseits hat sich Bern bereits im Februar 2022 den Sanktionen der EU gegen Russland angeschlossen und sich durch die Bürgenstock-Konferenz in Moskau unbeliebt gemacht. Heisst neutral sein heutzutage vor allem, sich widersprüchlich zu verhalten?

Bruno Schoch: Ob es das grundsätzlich heisst, weiss ich nicht. Aber die Schweiz verhält sich in der Tat widersprüchlich. Schon im Kalten Krieg hatte sie eine schwierige Balance zu halten: Man hielt an der Neutralität fest, war aber de facto Teil des Westens. Im Zweiten Weltkrieg war die Schweiz neutral, hat aber den Achsenmächten sehr viel mehr geliefert als den Alliierten. Man sagte damals scherzhaft, «wir arbeiten sechs Tage für die Achse und am Sonntag beten wir für die Alliierten». Die hergebrachte Neutralitätspolitik ist spätestens seit der Wende von 1989/90 kein plausibles sicherheitspolitisches Konzept mehr, denn seither ist die Schweiz von Demokratien umgeben.