Mehr als 17'000 Menschen in Kanada wegen Waldbränden evakuiert

Erst Mitte Mai waren in Manitoba zwei Menschen bei Waldbränden ums Leben gekommen, nachdem sie in einem grossen Waldbrand nordöstlich von Winnipeg eingeschlossen wurden. Im Jahr 2023 erlebte Kanada seine bisher schlimmste Waldbrandsaison. Mehr als 15 Millionen Hektar Land verbrannten, acht Feuerwehrleute kamen ums Leben, 230'000 Menschen wurden evakuiert. (sda/afp)

Derzeit wüten 134 aktive Brände in ganz Kanada, darunter in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario. Die Hälfte davon sind den Behörden zufolge ausser Kontrolle.

Allein im vergangenen Monat verbrannten nach Angaben der Waldbrandbehörde fast 200'000 Hektar Wald - mehr als dreimal so viel wie durchschnittlich in den vergangenen fünf Jahren. Manitoba verzeichne in diesem Jahr aufgrund anhaltender Trockenheit und ungewöhnlich hoher Temperaturen bisher landesweit die höchste Feueraktivität, sagte Kirstin Hayward von der Waldbrandbehörde.

Der Premierminister von Manitoba erklärte, es würden nun Notunterkünfte für die vielen Evakuierten eingerichtet. An Unternehmen und Gemeinden in der ganzen Provinz appellierte er, «ihre Türen für die vertriebenen Bewohner zu öffnen».

Kinew zufolge wurden bislang 22 aktive Waldbrände in der Provinz gezählt. Erstmals loderten Feuer nicht nur in einer Region, sondern in allen Regionen von Manitoba. Aus seiner Sicht ist dies «ein Zeichen für den Klimawandel, an den wir uns anpassen müssen».

Für die gesamte Provinz sei der Notstand ausgerufen worden, sagte Manitobas Premierminister Wab Kinew am Mittwoch. Es handele sich um «die grösste Evakuierungsaktion» in der Provinz Manitoba «seit Menschengedenken», sagte Kinew vor Medienschaffenden. Opfer wurden bisher nicht gemeldet.

«Chinas Frankenstein» plant Comeback zusammen mit seiner Frau – sie ist keine Unbekannte

Für seine Versuche an Embryos musste He Jiankui in China drei Jahre in Haft. Nun kündigt er neue Experimente an. Kurz darauf wird seiner Ehefrau die Einreise verweigert.

He Jiankui hat hohe Ziele. Er hoffe, so postete er es vor wenigen Wochen auf seinem X-Profil, dass die Menschheit ihn einst als einen «chinesischen Darwin» im Gedächtnis behalten werde. In den Schlagzeilen der Weltpresse war der Genforscher zuletzt eher als «Chinas Frankenstein» bekannt.