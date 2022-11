Katars WM-Botschafter: Homophobe Aussagen «aus dem Zusammenhang» gerissen

Die Aussage, wonach homosexuelle Menschen einen «geistigen Schaden» hätten, hatte besonders in Deutschland für massive Kritik gesorgt. So hatte sich beispielsweise auch Bayern Münchens Mittelfeldakteur und WM-Teilnehmer für Deutschland, Leon Goretzka, kritisch geäussert und die Aussagen Salmans als «absolut inakzeptabel» bezeichnet.

Der 60-Jährige äusserte sich am Mittwoch bei Twitter, er schrieb zudem, «jeder» sei in Katar willkommen, «aber unsere Kultur und Religion ändern sich nicht für die Weltmeisterschaft».

Der katarische WM-Botschafter Khalid Salman sieht seine homophoben Aussagen in der Dokumentation «Geheimsache Katar» des ZDF «aus dem Zusammenhang gerissen».

Mehr als 200'000 Menschen sind nach UN-Angaben seit Ende Oktober vor der Gewalt im Ostkongo geflohen. Insgesamt seien rund 237'000 Menschen in der Region auf humanitäre Hilfe angewiesen, hiess es in einer Mitteilung am Mittwoch weiter, 16'500 Menschen von ihnen hätten Zuflucht im Nachbarland Uganda gesucht.