Jemen – das gefährlichste Land für Kinder in 6 Punkten

420 Millionen Kinder wachsen in einem Kriegs- oder Konfliktgebiet auf. Einer der gefährlichsten Orte für Kinder ist der Jemen, wo rund 11,3 Millionen Kinder leben – oder besser gesagt: versuchen zu überleben.

11'000. Das ist die Zahl der getöteten oder verstümmelten Kinder des Bürgerkriegs, der seit knapp acht Jahren im Jemen tobt. Das entspricht vier Kindern pro Tag.

Dabei handelt es sich lediglich um die Fälle, welche von Unicef dokumentiert wurden. Die tatsächliche Zahl der Opfer dürfte weitaus höher liegen, teilte das Kinderhilfswerk am Montag mit.

Und: Es ist nicht die einzige erschreckende Zahl aus dem neuesten Uno-Bericht.

2,2 Millionen schwer unterernährte Kinder

Schätzungsweise 2,2 Millionen jemenitische Kinder leiden unter akuter Unterernährung. Rund 540'000 Kinder unter fünf Jahren sind so stark unterernährt, dass ihr Leben in Gefahr ist.

Frauen halten ihre unterernährten Kinder im Hays Rural Hospital in Hodeida, Jemen, 11. Oktober 2022. Bild: keystone

Neben Hunger sind Menschen einem extrem hohen Risiko durch vermeidbare Krankheiten wie Cholera oder Masern ausgesetzt. 2016 kam es im Jemen kriegsbedingt zum historisch schlimmsten Ausbruch von Cholera. Die bakterielle Infektion kann zu schweren Durchfällen und zu lebensgefährlichem Flüssigkeitsverlust führen. Die Ansteckung erfolgt meist über verunreinigtes Trinkwasser.

Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran Seit 2014 herrscht im Jemen ein Bürgerkrieg. Der Krieg begann mit dem Aufstand der Huthi-Rebellen gegen die jemenitische Regierung. Seit 2015 mischen ausländische Mächte mit: ein von Saudi-Arabien geführtes Militärbündnis (die Sunniten), zu denen mehrere arabische Staaten gehören, kämpft gegen die von Iran geförderten Huthi-Rebellen (die Schiiten). Ein Waffenstillstand ist im Oktober ausgelaufen. Der Konflikt könnte sich damit wieder zuspitzen.



Die Infrastruktur im Jemen ist nach Ausbruchs des Krieges komplett zusammengebrochen. Insbesondere die Wasserversorgung stellt ein grosses Problem dar. Teils haben die Menschen nur die Wahl zwischen Cholera oder dem Tod durch Verdursten. Über 3400 Todesfälle im Zusammenhang mit Cholera sind erfasst. Dabei wäre die Cholera leicht behandelbar.

Dies führt zum nächsten Punkt:

10 Millionen Kinder ohne medizinische Versorgung

Das Gesundheitssystem ist Unicef zufolge so fragil, dass rund 22 Millionen Menschen, darunter 10 Millionen Kinder, keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Nur etwa die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen im Land sind teils oder voll funktionsfähig.

Ein jemenitisches Kind steht neben der Unterkunft seiner Familie in einem Lager für Binnenvertriebene am Rande von Sana'a, Jemen, 05. Dezember 2022. Bild: keystone

Wenn sich jemand mit Cholera infiziert hat, findet diese Person oftmals keine Hilfe. Viele Krankenhäuser sind geschlossen, weil sie durch Luftangriffe zerstört wurden, berichteten Roberto Scaini von der Organisation «Ärzte ohne Grenzen» 2019.

17,8 Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser

Die Einwohnerzahl des Jemen wird auf rund 30,9 Millionen Personen geschätzt. Knapp 18 Millionen Menschen, darunter 9,2 Millionen Kinder, haben Unicef zufolge keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Eine jemenitische Frau trägt am Stadtrand von Sana'a, Jemen, einen Wasserkanister, 24. November 2022. Bild: keystone

2 Millionen Kinder ohne Bildung

Zerstört wurden auch Bildungseinrichtungen. Zwei Millionen Kindern könne laut Unicef derzeit keine Schule besuchen. Das Kinderhilfswerk warnt darum vor einer schweren Bildungskrise.

Für Mädchen könne dies bedeuten, früh verheiratet zu werden und in einem Teufelskreis aus Armut, Missbrauch und ungenutzt Potenzial gefangen zu sein, berichtet Unicef. Zudem steige die Gefahr von Kinderarbeit.

Jemenitische Schüler besuchen den Unterricht im Freien in der Nähe einer überfüllten Schule am Stadtrand von Sana'a, Jemen, 14. September 2022. Bild: keystone

4000 rekrutierte Kindersoldaten

Laut des Uno-Berichts sollen seit 2015 knapp 4000 Buben rekrutiert worden sein, um als Kindersoldaten im Krieg zu kämpfen. Sie werden als Märtyrer missbraucht.

Berichten zufolge seien die Kinder an Schulen von Huthi-Rebellen entführt und in speziellen Trainingscamps rekrutiert worden. Gegenüber NTV schildert ein Junge, wie er Zeuge eines Luftangriffs wurde, bei dem zahlreiche« Menschen in Stücke gerissen» wurden.

Ein jemenitischer Junge betrachtet ein Graffiti, das einen Kindersoldaten zeigt, der von seiner Mutter entführt wurde, in Sana'a, Jemen, 10. April 2014. Bild: EPA/EPA

380'000 getötete Menschen

Seit Ausbruchs des Konflikts sind 380'000 Menschen ums Leben gekommen, die meisten davon starben an den indirekten Folgen der Kämpfe, wie Hunger oder vermeidbare Krankheiten. Mehr als zwei Millionen Menschen sind auf der Flucht.

Die UNO stuft den Krieg und seine Folgen als weltweit schlimmste humanitäre Krise ein.