klar
DE | FR
burger
International
Klima

Arme Staaten rügen UN-Klimagipfel als zu träge

Attendees sit under a globe in a lobby at the side events pavilions at the COP30 U.N. Climate Summit, Tuesday, Nov. 11, 2025, in Belem, Brazil. (AP Photo/Fernando Llano) Climate COP30
Die Teilnehmer sitzen unter einem Globus in einer Lobby in den Nebenveranstaltungs-Pavillons des UN-Klimagipfels COP30 am Dienstag, 11. November 2025, in Belém, Brasilien. Bild: keystone

Arme Staaten rügen UN-Klimagipfel als zu träge

11.11.2025, 19:3711.11.2025, 19:37

Auf der Klimakonferenz in Brasilien hat die Gruppe der am wenigsten entwickelten Staaten die Schwerfälligkeit der jährlichen UN-Gipfel angeprangert. Die Ergebnisse seien dürftig, obwohl die Klimakrise inzwischen überall Zerstörungen anrichte und Menschenleben koste, sagte der Diplomat Evans Njewa aus Malawi im brasilianischen Belém, wo die inzwischen 30. UN-Klimakonferenz tagt. «Wir reden, diskutieren und machen Versprechungen. Dann verschieben wir es und treffen uns wieder», rügte er.

Auf dem ersten Plenum der fast 200 Staaten bekräftigte er die Forderung Dutzender Entwicklungsstaaten, dass die Industriestaaten ihre staatlichen Klimahilfen zur Anpassung an die fatalen Folgen der Erderhitzung bis 2030 auf mindestens 120 Milliarden US-Dollar verdreifachen müssten. Njewa sprach für 44 Staaten in Afrika, der Karibik und pazifischen Raum.

Das Leben vieler Menschen dort sei ein Überlebenskampf. Frauen müssten weite Strecken zurücklegen, um Wasser zu holen, und Bauern verlören Saison für Saison ihre Ernte. «Überschwemmungen, Dürren und Hunger haben unsere Widerstandsfähigkeit auf die Probe gestellt – nicht nur in Afrika, sondern auch in der Karibik und im asiatisch-pazifischen Raum.»

Malawi&#039;s Evans Njewa, the chair of the Least Developed Countries, speaks to members of the media during the COP29 U.N. Climate Summit, Saturday, Nov. 23, 2024, in Baku, Azerbaijan. (AP Photo/Josh ...
Evans Njewa aus Malawi, Vorsitzender der Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder, am UN-Klimagipfels COP29 2024, in BakuBild: keystone

Bedarf vielfach höher als die Hilfe

Auch eine indische Klimadiplomatin erinnerte an die rechtliche Verpflichtung der Industriestaaten aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015, dass die reichen Staaten den Entwicklungsländern Klimahilfen gewähren müssen. Sie verwies auf einen neuen UN-Bericht, wonach der Bedarf die aktuellen Finanzflüsse weit übersteigt. Der neue UN-Report zur «Anpassungslücke» zeigt, dass Entwicklungsländer bis 2035 jährlich mindestens 310 Milliarden US-Dollar (268 Mrd. Euro) dafür brauchen – das Zwölffache der derzeitigen internationalen öffentlichen Finanzmittel.

Der Irak forderte im Namen der Gruppe G77, der auch China angehört, dass die Klimahilfen der Industriestaaten deutlich aufgestockt werden müssten. In der veralteten UN-Logik ist China weiter als Entwicklungsland eingestuft und daher kein Geber-, sondern ein Nehmerland.

Ein Vertreter Tansanias, der für die afrikanischen Staaten sprach, sagte, die Konferenz in Brasilien müsse Lösungen liefern, dass die Finanzierung auf freiwilligen Zahlungen basiert sowie vorhersehbar und leicht zugänglich ist.

EU verweist auf Rolle als grösster Geldgeber

Eine dänische Klimadiplomatin wies im Namen der EU darauf hin, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten zusammen mit der Europäischen Investitionsbank schon jetzt grösster Geber öffentlicher Klimahilfen seien. Allein im Jahr 2024 seien 31,8 Milliarden Euro geflossen und weitere 11 Milliarden Euro private Finanzmitteln mobilisiert worden, um Entwicklungsländer zu unterstützen. Die EU stehe zu dem im vergangenen Jahr vereinbarten Ziel, dass die Industriestaaten bis 2035 jährlich mindestens 300 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung bereitstellen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
Shutdown vor Ende: US-Senat beschliesst Haushalt definitiv
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Der Bund setzt trotz Bedenken auf Microsoft 365 – und sticht in ein Wespennest
Meistkommentiert
1
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
2
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
3
Schweizer Unternehmer beschenkten Trump reich – doch der hat neue Forderungen
4
Wegen SBB-Entscheid gegen Stadler: Spuhler prüft rechtliche Schritte
5
«Ich habe nie gelernt, aktiv Hilfe zu holen, ist das ein Männer-Ding?»
Meistgeteilt
1
Ukrainischer Rückzug aus Dörfern im Süden ++ Russland blockiert SIM-Karten
2
Syriens Präsident al-Scharaa schliesst Annäherung an Israel vorerst aus
3
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
4
Liverpool rutscht tiefer in die Krise – die Luft für Wirtz und Slot wird dünner
5
Schweizerinnen gewinnen an der Schiess-WM Silber +++ Alcaraz gewinnt auch gegen Fritz
Syriens Übergangspräsident im Weissen Haus – das ist über das Treffen bekannt
Zum ersten Mal ist mit Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa ein syrisches Staatsoberhaupt im Weissen Haus empfangen worden. Der Besuch wurde schon vorab als «historisch» bezeichnet. Noch vor einem Jahr galt al-Scharaa in den USA als gesuchter Terrorist – und Syrien steckte in den letzten Wochen eines blutigen Bürgerkriegs.
Zur Story