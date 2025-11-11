3000 Kilometer durch den Dschungel: Indigene Aktivisten erreichen Klimagipfel

Nebel
3000 Kilometer durch den Dschungel: Indigene erreichen Klimagipfel

3000 Kilometer per Schiff von den Anden bis in den Amazonas: So sind mehr als 60 indigene Aktivistinnen und Aktivisten zur Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém gereist.
«Wir sind in Ecuador gestartet und dann nach Peru, Kolumbien und Brasilien gereist, um die verschiedenen Realitäten der Gebiete in diesem fragilen Ökosystem, dem Amazonas, kennenzulernen und zu verstehen», erzählt der Aktivist Leo Cerda bei der mit bunten Flaggen und kämpferischen Schlachtrufen begleiteten Ankunft der «Amazon Flotilla» am Hafen von Belém.

epa12515242 Indigenous women react onboard the Yaku Mama Amazon Flotilla after its arrival in the port city of Belem, Brazil, 09 November 2025. The flotilla is an Indigenous-led expedition that travel ...
Die Aktivistinnen und Aktivisten bei der Ankunft in Belém.Bild: keystone

Gemeinsam mit Vertretern anderer indigener Gemeinschaften will Cerda sich auf der Weltklimakonferenz Gehör verschaffen. Seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter stammen unter anderem aus Ecuador, Peru, Guatemala, Brasilien und Mexiko. Sie tragen bunte Farben, riesige Blumenohrringe, Federn im Haar oder traditionelle Bemalungen auf dem Gesicht.

Viele Völker – eine Mission

So unterschiedliche ihre Hintergründe sind, haben sie eine gemeinsame Mission, wie die Aktivisten betonen: Klimagerechtigkeit könne es nur geben, wenn die Ausweitung der Ölförderung gestoppt werde und indigene Völker, die den Regenwald schützen, direkt und effektiv finanziell unterstützt würden.

«Die derzeitige Klimafinanzierung ist ein Labyrinth, das darauf ausgelegt ist, uns scheitern zu lassen», kritisiert Katty Gualinga aus Ecuador. Während in reichen Industrieländern weiter Subventionen für fossile Brennstoffe flössen, «werden wir aufgefordert, den Planeten ohne Ressourcen zu retten».

Amazonas nicht nur elementar für Indigene

Auch Cerda wird deutlich:

«Man kann die fossile Industrie in diesem zerbrechlichen Ökosystem nicht ausweiten, denn die Ressourcen stammen aus dem Amazonas und der Amazonas kann nicht länger standhalten.»

Das Ökosystem sei «sehr wichtig für die Welt – nicht nur für Indigene, sondern für das Weltklima selbst.» (sda/dpa)

