Willow Project: Das steckt hinter dem umstrittenen Projekt in den USA

Hier soll das «Willow Project» gebaut werden. Bild: keystone

Das steckt hinter dem «Willow Project» – und warum viele Leute sauer auf Joe Biden sind

Die Regierung von Joe Biden hat dem umstrittenen Willow Project zugestimmt. Was dahinter steckt und warum sich so viele junge Menschen auf Social Media dagegen aussprechen.

Lea Oetiker

Falls du dich in letzter Zeit auf Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram aufgehalten hast, dann ist dir der Begriff «Willow Project» bestimmt schon begegnet. Vielleicht hast du dir bereits ein Video über das Projekt angesehen oder einen Info-Post dazu durchgelesen. Vielleicht aber hast du bisher noch gar nichts davon mitbekommen. So oder so: Der Tumult um das Projekt ist riesig. Ein Überblick:

Was steckt hinter dem Willow Project?

Das Wahlkampfversprechen im Jahr 2020 von Joe Biden war ganz klar: keine neuen Öl- und Gasförderungen auf staatlichem Boden. Dieses Versprechen wurde nun gebrochen. Am 13. März 2023 winkte die Regierung das umstrittene Willow Project durch. In Alaska soll gebohrt werden. Auch der Lebensraum für die wilden Tiere geht für die Infrastruktur kaputt. Und das alles für Erdöl.

In den nächsten 30 Jahren sollen rund 600 Millionen Barrel Öl, also rund 95 Milliarden Liter gefördert werden. 8 Milliarden Dollar umfasst das Projekt des Energiekonzerns ConocoPhillips. 280 Millionen Tonnen Kohlendioxid soll laut Medienberichten in den nächsten 30 Jahren freigesetzt werden, wenn das Öl aus dem Willow Project verbrannt wird. Zum Vergleich: Das ist ungefähr die Menge an Emissionen, die zwei Millionen Verbrennerautos im gleichen Zeitraum produzieren.

Die Karte zeigt, wo das Willow Project entstehen soll. Bild: keystone

Aber warum hat der US-Präsident Joe Biden sein Versprechen gebrochen? Das Projekt wurde bereits vor Bidens Amtszeit unter Donald Trump als Präsident genehmigt. Der Energiekonzern ConocoPhillips hat damit gültige Pacht-Verträge und damit ein gesetzliches Bohr-Recht in der Region. Eine Kündigung dieser Verträge würde einen Gerichtsprozess nach sich ziehen, der wiederum eine hohe Strafe für die Regierung bedeuten könnte.

Für das Projekt wurden aber auch Kompromisse eingegangen. Ursprünglich umfasste der Vorschlag von ConocoPhillips etwa fünf Bohrstellen. Jetzt sind es noch drei. Am Vortag der Entscheidung zur Bewilligung des Projekts schränkte die Regierung in Washington Öl- und Gasbohrungen im Arktischen Ozean ein. Auch die Ausweitung des Schutzes von 5,26 Millionen Hektar im National Petroleum Reserve Alaska (NPRA), in dem Willow liegt, seien geplant. Laut Innenministerium trage der reduzierte Umfang dazu bei, die Auswirkungen auf die Natur zu verringern.

Willow Project ist ein Projekt des Energiekonzerns ConocoPhillips. Bild: keystone

Neue Arbeitsplätze erschaffen

In Alaska ist die Haltung gegenüber dem Willow Project noch unklar. Laut der Nachrichtenagentur AP unterstützten viele Einheimische das Projekt. Sie erhoffen sich neue Arbeitsplätze und einen wirtschaftlichen Aufschwung. Ausserdem soll es die Abhängigkeit von ausländischem Öl verringern.

Die Bürgermeister zweier Gemeinden im Norden Alaskas, schrieben in einem Debattenbeitrag in den «Anchorage Daily News», dass die Stimmen der Menschen, deren Heimat am stärksten betroffen sei, weitgehend ignoriert würden.

Die Proteste auf Social Media

Das Willow Project trendet seither unter dem #StopWillow bei TikTok und Instagram. Die Videos werden millionenfach geklickt. Eine Onlinepetition hat inzwischen fast 4,7 Millionen Unterstützende gesammelt.

Online-Kampagnen, die sich dem Klimawandel widmen, sind nichts Neues, sagt Dana R. Fisher, Professorin für Soziologie an der University of Maryland, die sich mit der Protestbewegung beschäftigt. Das Engagement sei aber beim Willow Project ganz anders. Es sei viel grösser, fügt sie gegenüber der «Washington Post» hinzu. Doch sie fragt sich: «Werden die Social Media Bewegungen langfristige Auswirkungen haben?» Dies soll nicht heissen, dass Social Media keine politische Kapazität habe: «Die Frage ist nur, inwieweit diese Art der Mobilisierung von Dauer ist. ‹Echtes politisches Engagement› beinhaltet mehr als nur das Klicken auf etwas oder das Posten eines Videos», sagt Fisher.

Ob sich nun wirklich etwas ändern wird, wird man abwarten müssen. Fisher ist jedoch optimistisch: Das weisse Haus beobachte wahrscheinlich die Online-Proteste. Ausserdem sei die Biden-Administration sich bewusst, dass «junge Menschen sehr einflussreich sind».