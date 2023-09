Schwere Unwetter in Griechenland: Riesige Wassermassen, Tornado und mindestens ein Toter

Griechenland kommt nicht zur Ruhe: Nachdem im Juli und August verheerende Wandbrände getobt hatten, ist nun die Sintflut angekommen.

Seit Montagabend schüttet das Sturmtief Daniel riesige Wassermassen über Mittelgriechenland ab. Zwar wurden die Unwetter erwartet – was sich nun über dem Land am Mittelmeer abspielt, übertrifft aber alle Vorhersagen, so die Nachrichtenagentur DPA.

Das Hochwasser überflutet am Dienstag ein Gebiet in der Stadt Volos in Mittelgriechenland. Bild: keystone

Demnach werden Autos von den Fluten einfach weggetragen, wie zahlreiche Videos der Bürger in sozialen Netzwerken und griechischen Medien zeigten. Menschen werden mit Schlauchbooten aus ihren Häusern gerettet, etwa in der Hafenstadt Volos, wo das Wasser am Dienstag zum Teil hüfthoch vorbeifloss.

Mindestens ein Toter

Das Sturmtief forderte bereits mindestens ein Menschenleben. Gemäss Angaben der Feuerwehr sei ein Viehwirt von einer einstürzenden Mauer erschlagen worden, und mehrere Menschen werden vermisst.

Ebenfalls in der Küstenstadt Volos rissen die Wassermassen Teile eines Pflegeheims ein, worauf 20 Personen in Notunterkünfte gebracht werden mussten. Auch in zahlreichen weiteren Städten wurden Strassen überschwemmt, berichten griechische Medien.

Ein Video, das in der Region Thessalien aufgenommen wurde, zeigt, wie ein Auto ins Meer gespült wurde:

Blitze und Stromausfall

Es gewitterte reichlich in der Nacht zum Dienstag: Allein in den Städten Larisa und Volos wurden laut Feuerwehr binnen zwei Stunden 12 000 Blitze gezählt. Auf der Insel Korfu fiel der Strom aus und es gab Probleme beim Betrieb des dortigen Flughafens. Auf den Sporadeninseln Skiathos, Skopelos und Alonnisos blitzte und donnerte es zeitweise im Sekundentakt, es kam zu Erdrutschen. In der Region Elis im Westen der Halbinsel Peloponnes vernichtete Hagel Teile der anstehenden Olivenernte.

Ein weiteres Video auf X zeigt, wie die Wassermassen Teile der Ortschaft Makrinitsa – aufgrund ihrer Lage auch als «Balkon von Pilio» bekannt – in der Gemeinde Volos zerstören:

Vielerorts fiel der Strom aus, im Laufe des Dienstags waren in den betroffenen Regionen teilweise auch die Handynetze und das Internet beeinträchtigt oder funktionierten gar nicht. Wegen der andauernden Regenfälle und Überschwemmungen ordnete der Zivilschutz örtlich Fahrverbote an, unter anderem für die Bewohner der Hafenstadt Volos und der Sporaden-Insel Skiathos.

Ein Lastwagen pflügt sich durch die Wassermassen in der Umgebung von Volos. Bild: keystone

Unwetter bis Donnerstag

Der Meteorologe des Senders ERT, Panagiotis Giannopoulos, sagte, er könne sich nicht entsinnen, dass es in der betreffenden Region jemals 500 Millimeter Niederschlag binnen 24 Stunden gegeben habe. Und: «Und es wird noch viele Stunden weiter regnen!», warnte er.

Gemäss Meteorologen des staatlichen Wetterdienstes Meteo solle das regnerische und stürmische Wetter noch bis Donnerstag anhalten. Davon seien vor allem Mittelgriechenland und die Halbinsel Peloponnes betroffen.

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) teilte der staatliche Wetterdienst ausserdem ein Video eines Tornados, der über die Küste der Insel Euböa gefegt haben soll.

Ministerpräsident Mitsotakis übt Selbstkritik

Griechische Medien sprachen angesichts der Unwetter, die das Land nur kurz nach den schweren Waldbränden des Sommers treffen, von «biblischen Katastrophen».

Und Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sagte: «Ich befürchte, dass es die sorglosen Sommer, wie wir sie kennen, nicht mehr geben wird. Von jetzt an werden die Sommer wohl noch schwieriger». Ausserdem räumte Mitsotakis ein, dass seine Regierung mit den wetterbedingten Herausforderungen nicht derartig umgegangen sei, wie man es sich gewünscht hatte.

Lediglich einen guten Aspekt hat das Sturmtief «Daniel»: Im Grossteil des Landes besteht erstmals seit Monaten keine Waldbrandgefahr mehr.

(lak/sda/dpa)