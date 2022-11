Klimaaktivisten auf BER-Gelände – Flugbetrieb eingestellt

Auf der Homepage des BER wurden mit Stand 17.30 Uhr erste Flüge mit Verspätungen ausgewiesen. Auf der Internetseite Flightradar war zudem zu erkennen, dass einzelne Flieger unweit des BER kreisten beziehungsweise Flugzeuge mit früheren Abflugzeiten noch am Boden waren. (sda/dpa)

Die Aktivisten streamten die Aktion live bei Twitter. Dort war zu sehen, wie sie kurz nach 16.00 Uhr einen Zaun durchknipsten und auf das Flughafengelände gingen. Anschliessend hielten sie Banner in die Kamera und erklärten ihre Motive. Es war auch zu sehen, wie sich Aktivisten mutmasslich am Boden festklebten. Etwa zehn Minuten nach Beginn der Aktion war im Livestream Blaulicht zu erkennen, wenig später waren auch Polizisten zu hören.

«Methoden überdenken»: Schwester der toten Velofahrerin richtet Appell an Klimaaktivisten

«Methoden überdenken»: Schwester der toten Velofahrerin richtet Appell an Klimaaktivisten

Daher seien nun beide Pisten gesperrt. Zunächst hatte der Flughafen keine Einschränkungen für den Flugbetrieb gemeldet. Die Lage vor Ort habe sich aber inzwischen geändert, so der Sprecher.

Der Hauptstadtflughafen BER hat den Flugbetrieb aufgrund einer Aktion von Klimaaktivisten vorerst eingestellt. Das teilte ein Sprecher des Berliner Flughafens am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Aktivisten der Gruppe «Letzte Generation» seien offenbar an zwei Stellen auf das Flughafengelände gekommen, sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite.

Leo und Anna im Duell – So anstrengend sind Pamela Reifs Workouts wirklich

Diese 7 Nachhaltigkeits-Sünden nerven uns am meisten – wie sieht es bei dir aus?

Diese Grafiken zeigen eindrücklich, wie alltäglich Massenschiessereien in den USA sind

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Weil man nie genug Fernseher haben kann: der Black Friday in 13 verstörenden Szenen

Ukraine erholt sich von massiven Blackouts +++ Russland verlegt Truppen in den Donbass

Die unlustige Fussball-WM in Katar in 21 lustigen Memes

EU: 240'000 Menschen sterben vorzeitig wegen schlechter Luft

Rund 240'000 Menschen in der EU sind 2020 durch die Belastung der Luft in ihrer Umgebung mit Feinstaub vorzeitig gestorben. Diese Schätzzahl veröffentlichte die EU-Umweltagentur EEA am Donnerstag.

Menschen, die in Städten leben, sind demnach besonders gefährdet: Fast alle Stadtbewohner (96 Prozent) seien Feinstaubwerten ausgesetzt, die über den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von fünf Mikrogramm pro Kubikmeter liegen, hiess es.