wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
International
Künstliche Intelligenz

US-Tech-Riesen wollen Milliarden in Grossbritanniens KI investieren

US-Tech-Riesen wollen Milliarden in Grossbritanniens KI-Branche investieren

Anlässlich des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in Grossbritannien haben Microsoft und andere US-Technologieriesen Milliardeninvestitionen in die britische KI-Infrastruktur angekündigt.
17.09.2025, 04:2917.09.2025, 04:29

Insgesamt sollen 42 Milliarden Dollar bereitgestellt werden. In einem Zeitraum von vier Jahren werde Microsoft 30 Milliarden Dollar im Vereinigten Königreich investieren, erklärte das Unternehmen. Rund die Hälfte der 30 Milliarden Dollar sollen in Cloud Computing und Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) fliessen. Microsoft will nach eigenen Angaben unter anderem den grössten Supercomputer des Landes bauen. Das übrige Geld soll für bereits bestehende Microsoft-Aktivitäten in Grossbritannien verwendet werden.

FILE - The logo of Microsoft is seen outside its French headquarters in Issy-les-Moulineaux, outside Paris, on May 13, 2024. (AP Photo/Thibault Camus, File) Europe Microsoft Teams
Microsoft will 30 Milliarden US-Dollar in Grossbritannien investieren.Bild: keystone

Es ist die umfangreichste der Investitionszusagen an Grossbritannien, die US-Tech-Konzerne anlässlich von Trumps Staatsbesuch machten. Die Investitionen sind Teil eines «Technologie-Wohlstandsabkommen», das auch Vereinbarungen zur Zusammenarbeit im Atom- und Raumfahrtsektor umfasst.

Microsoft wolle «neue Möglichkeiten für Menschen und Unternehmen auf beiden Seien des Atlantiks schaffen und sicherstellen, dass Amerika ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Tech-Partner für das Vereinigte Königreich bleibt», erklärte Konzernchef Satya Nadella im Onlinedienst X. Darum verdopple Microsoft seine dortigen Investitionen.

Microsoft beschäftigt laut Nadella 6000 Mitarbeitende in Grossbritannien. Das Unternehmen betreibt dort mehrere Rechenzentren, KI-Forschungslabore sowie Videospielstudios. «Im Laufe dieser Woche werden wir auch neue Investitionen in Rechenzentren in den Vereinigten Staaten bekannt geben», fügte Nadella hinzu.

120'000 GPU-Computerchips

Eine weitere bedeutende Vereinbarung sieht vor, dass das in London ansässige Unternehmen Nscale zusammen mit dem KI-Unternehmen OpenAI und dem Chiphersteller Nvidia aus den USA eine britische Version der US-KI-Infrastruktur-Initiative «Stargate» auf die Beine stellt. Nvidia will dabei in Zusammenarbeit mit britischen Firmen 120'000 hochmoderne sogenannte GPU-Computerchips in Grossbritannien installieren – so viele wie in keinem anderen Land Europas. Der Konzern Google sagte zudem fünf Milliarden Dollar an KI-Investitionen in den kommenden zwei Jahren zu.

Trump war am Dienstagabend um 21.07 Uhr Ortszeit (22.07 Uhr MESZ) auf dem Flughafen Stansted in der Nähe von London gelandet. Bei seinem für Donnerstag geplanten Treffen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer wird er von einigen Chefs von US-Tech-Firmen begleitet.

Die Investitionszusagen erfolgen trotz Spannungen zwischen beiden Ländern wegen einer britischen Digitalsteuer. Trump sieht diese gegen US-Tech-Konzerne gerichtet und hat daher mit Strafzöllen gedroht.

Laut einem aktuellen KI-Index der US-Universität Stanford gehört Grossbritannien zu den Ländern weltweit, die im vergangenen Jahrzehnt die grössten privaten Investitionen in KI mobilisieren konnten. In China und in den USA ist demnach allerdings deutlich mehr Geld in die Zukunftsbranche geflossen. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
3
Das war mal unsere Zukunft
4
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Rouiller verlängert bei Servette +++ Toma wechselt in die zweite polnische Liga
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Uno-Kommission wirft Israel Völkermord im Gazastreifen vor – das musst du wissen
4
Nach Tram-Attacke: Mutmasslicher Täter festgenommen
5
Ständerat will Ausnahmen für Geldwäscherei bei Immobilien
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
Rund Tausend Tote bei Fluten in Pakistan
5
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
Rund Tausend Tote bei Fluten in Pakistan
In Pakistan sind seit Beginn der Monsunzeit Ende Juni fast Tausend Menschen ums Leben gekommen.
Zur Story