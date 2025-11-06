freundlich
«Menschliche Barbie»: Influencerin in Brasilien tot aufgefunden

Sie wurde als «menschliche Barbie» berühmt – nun ist Bárbara Jankavski tot

Den letzten Abend ihres Lebens verbringt Bárbara Jankavski mit einem Mann, der sie für sexuelle Dienste bezahlt hat. In seinem Haus schläft die «menschliche Barbie» angeblich ein – und wacht nie wieder auf.
06.11.2025, 13:5406.11.2025, 13:55
Ein Artikel von
t-online

Bárbara Jankavski unterzog sich mindestens 27 Schönheitsoperationen – und bekam so den Titel der «menschlichen Barbie». Am Sonntag wurde die brasilianische Influencerin mit 31 Jahren in São Paulo tot aufgefunden. Wie das brasilianische Nachrichtenportal «G1» schreibt, spricht die Polizei von einem «verdächtigen Todesfall».

«G1» schreibt unter Berufung auf die Militärpolizei, dass Jankavski in dem Haus eines 51-jährigen Mannes gefunden wurde. Beim Eintreffen der Polizei habe er erklärt, dass er Jankavski für sexuelle Dienste bezahlt habe. Im Laufe des Abends hätten sie zusammen Fernsehen gesehen. Die 31-Jährige sei an seiner Seite eingeschlafen – sei aber nicht mehr aufgewacht. Daraufhin habe der Mann den Notruf gewählt, heisst es in dem Bericht.

«Menschliche Barbie» mit Verletzung am Auge gefunden

«G1» schreibt, dass Jankavski beim Eintreffen der Polizei lediglich mit Unterwäsche bekleidet gewesen sei. Ausserdem soll die Influencerin eine Verletzung am linken Auge gehabt haben. Diese soll sie sich laut einer von der Polizei befragten Augenzeugin früher am Tag bei einem Sturz zugezogen.

Wie «G1» weiter berichtet, gab der Mann zudem zu Protokoll, dass er gemeinsam mit der Influencerin «illegale Substanzen» konsumiert hat. Die Obduktion und toxikologische Untersuchung stehen allerdings noch aus.

Operation für Zehntausende Franken

Unter anderem hat sich die 31-Jährige laut «G1» mehrfach die Nase operieren und Fett absaugen lassen. Laut Medienberichten soll Jankavski für die Eingriffe insgesamt rund 50'000 Franken bezahlt haben.

Auf Instagram hatte sie unter dem Namen der «Boneca Desumana» mehr als 50'000 Follower. Zu Deutsch bedeutet der Name «unmenschliche Puppe». Auf ihren Profilen teilte die Frau, die eine Barbie sein wollte, auch Informationen zu ihren Operationen und dokumentierte für ihre Fans den Heilungsprozess.

