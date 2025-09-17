wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
International
Lateinamerika

Rund 1400 Touristen wegen Demonstration nahe Machu Picchu evakuiert

Rund 1400 Touristen wegen Demonstration nahe Machu Picchu evakuiert

Wegen einer Demonstration nahe der berühmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu sind in Peru etwa 1400 Touristen in Sicherheit gebracht worden.
17.09.2025, 06:2717.09.2025, 06:27

Weitere 900 Menschen sassen ihr zufolge wegen einer Schienenblockade von Demonstranten in der Region fest, sagte Tourismusministerin Desilú León am Dienstag dem Radiosender RPP.

Tourists wait be evacuated from Ollantaytambo, Peru, due to a railway blockade, Tuesday, Sept. 16, 2025. (AP Photo/Milagros Saraya) Peru Machu Picchu
Touristen bei Macchu Picchu warten auf ihre Evakuierung.Bild: keystone

Der Hauptzugang zu den in 2500 Metern Höhe gelegenen Ruinen erfolgt mit dem Zug von Cusco aus. Der Zugverkehr zu der historischen Stätte war jedoch am Montag unterbrochen worden, nachdem Demonstrierende die Gleise blockiert hatten.

Die Demonstranten fordern, dass ein neues Unternehmen den Bustransport zwischen dem Bahnhof in dem Ort Aguas Calientes und der archäologischen Stätte übernimmt. Die Ministerin sagte, es sei ein Treffen mit lokalen Behörden und Gewerkschaften geplant, um «eine Lösung» für die Beschwerden der Anwohner zu finden.

Die frühere Inka-Stadt liegt etwa 110 Kilometer von der Stadt Cusco entfernt. Sie war im 15. Jahrhundert auf Anordnung des Inka-Herrschers Pachacutec auf einer Höhe von rund 2500 Metern errichtet worden. Machu Picchu gilt als architektonische Meisterleistung und wurde 1983 von der Unesco zur Weltkulturerbestätte erklärt. Täglich besuchen rund 4500 Touristen aus aller Welt den Ort. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
3
Das war mal unsere Zukunft
4
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Rouiller verlängert bei Servette +++ Toma wechselt in die zweite polnische Liga
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Uno-Kommission wirft Israel Völkermord im Gazastreifen vor – das musst du wissen
4
Ständerat will Ausnahmen für Geldwäscherei bei Immobilien
5
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
Rund Tausend Tote bei Fluten in Pakistan
5
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
Essen mit Kate und Kutschenfahrt: Trumps Programm mit den Royals
Am Dienstagabend landen US-Präsident Donald Trump und seine Frau zum Staatsbesuch in Grossbritannien. Eine besondere Rolle nimmt da Prinzessin Kate ein.
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump kommen für einen mehrtägigen Staatsbesuch nach England. Während der 79-Jährige am Donnerstag den britischen Premierminister Keir Starmer auf dessen Landsitz Chequers trifft, steht am Mittwoch ein straffes Programm in Windsor an. Mit dabei sind dort neben König Charles III. und Königin Camilla auch Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate – ganz zur Freude der Trumps.
Zur Story