Hurrikanwarnung in der Karibik vor Ankunft von «Lisa»

Mehrere Länder in der Karibik bereiten sich auf einen neuen Hurrikan vor. Der Tropensturm «Lisa» werde weiter an Kraft gewinnen und voraussichtlich am Mittwoch (Ortszeit) eine Inselkette vor Honduras und die Küste von Belize erreichen, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) am Dienstag mit. Auch Guatemala und Mexiko trafen Vorbereitungen vor der Ankunft des Sturms.

Ein Satellitenbild von «Lisa». Bild: keystone

«Lisa» befand sich mit Windgeschwindigkeiten von 95 Kilometern pro Stunde rund 500 Kilometer östlich der honduranischen Insel Roatán. Der Sturm sollte sich in der Nacht über der nordwestlichen Karibik zu einem Hurrikan entwickeln, also Windgeschwindigkeiten von mindestens 119 Stundenkilometern erreichen, wie das NHC weiter mitteilte.

Für die gesamte Inselkette Bay Islands rief die honduranische Katastrophenschutzbehörde eine Hurrikanwarnung aus. Auch Guatemala erklärte den Notstand im ganzen Land. Dort wurde starker Regen erwartet. In Belize fiel schon am Dienstag der Schulunterricht aus, die Häfen sollten am Mittwoch geschlossen bleiben. Die Hurrikansaison im Atlantik dauert vom 1. Juni bis zum 30. November. (sda/dpa)