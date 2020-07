International

Lateinamerika

Korruptionsvorwürfe: Ex-Präsidenten Panamas dürfen nicht ausreisen



Korruptionsvorwürfe: Ex-Präsidenten Panamas dürfen nicht ausreisen

Bild: keystone

Richter in Panama haben zwei Ex-Präsidenten des Landes die Ausreise verboten. Die beiden früheren Staats- und Regierungschefs Ricardo Martinelli (2009-2014) und Juan Carlos Varela (2014-2019) erschienen am Donnerstag in verschiedenen Korruptionsverfahren vor Gericht. Die jeweiligen Richter untersagten ihnen, das Land zu verlassen, und ordneten an, dass sie sich einmal im Monat melden müssten. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes mit.

Martinelli wird vorgeworfen, während seiner Amtszeit öffentliche Mittel veruntreut und für den Kauf eines Zeitungsverlags benutzt zu haben. Nach dem Gerichtstermin sagte der 68-Jährige, bei den Verfahren gegen ihn handle es sich um politische Verfolgung.

Varela gehört zu den vielen Politikern und Beamten des Landes, die in den Schmiergeldskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verstrickt sind. In dem Fall ist auch sein Amtsvorgänger Martinelli vorgeladen.

Bild: AP/AP

Dieser war vor rund zwei Jahren aus den USA ausgeliefert worden. Dem millionenschweren Unternehmer wurde damals vorgeworfen, illegale Abhöraktionen gegen Oppositionelle, Unternehmer und Journalisten angeordnet zu haben. In dem Fall wurde Martinelli im vergangenen August freigesprochen.

Der brasilianische Baukonzern Odebrecht steht im Zentrum des wohl grössten Korruptionsskandal Lateinamerikas. In der ganzen Region wird gegen Hunderte Politiker, Beamte und Geschäftsleute ermittelt. Insgesamt sollen 785 Millionen Dollar Schmiergeld geflossen sein. Vor vier Jahren war Panama zudem durch die Veröffentlichung der sogenannten Panama-Papers über Geldwäsche und Steuervermeidung international in die Schlagzeilen geraten. (aeg/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter