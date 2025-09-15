wechselnd bewölkt, Regen21°
DE | FR
burger
International
Lateinamerika

Zwangsarbeit von Gefangenen: Bericht wirft Kuba Sklaverei vor

Eine Menschenrechtsorganisation wirft Kuba Zwangsarbeit von Häftlingen vor.
Eine Menschenrechtsorganisation wirft Kuba Zwangsarbeit von Häftlingen vor.Bild: Moment RF

Bericht: Gefangene in Kuba leisten Zwangsarbeit – auch für Europa

15.09.2025, 21:0615.09.2025, 21:06
Mehr «International»

In Kuba leisten nach Angaben der Organisation Prisoners Defenders schätzungsweise 60'000 Häftlinge Zwangsarbeit. Laut einem in Madrid veröffentlichten Bericht müssen die Gefangenen unter unmenschlichen Bedingungen Produkte wie Holzkohle und Zigarren herstellen, die nach Europa exportiert werden. Die Menschenrechtsaktivisten bezeichnen diese Praxis als «integralen Bestandteil der kubanischen Gefängniswirtschaft».

Bei einer UN-Debatte im Juni in New York erklärte die Vertretung des sozialistischen Karibikstaates jedoch, im Land würden die Standard-Mindestregeln der Vereinten Nationen für die Behandlung von Gefangenen eingehalten. Dazu gehörten die Achtung der Menschenwürde sowie der Zugang zu Bildung, Arbeit und Kultur.

Kaum eine Vergütung und prekäre Arbeitsbedingungen

Prisoners Defenders prangert dagegen systematische Menschenrechtsverletzungen an: «Die kubanischen Gefängnisse sind keine Rehabilitationszentren, sondern Orte der Bestrafung, Kontrolle und Ausbeutung», heisst es in dem Bericht. Die Untersuchung stützte sich auf Aussagen von 53 Betroffenen sowie auf offizielle Dokumente aus Kuba. Dem Bericht zufolge sollen die Häftlinge ihre Arbeit ganz ohne Lohn oder gegen eine nur symbolische Bezahlung und unter Drohungen verrichten.

Die Menschenrechtsorganisation forderte die Europäische Union zum Einschreiten auf. Kubanische Holzkohle werde etwa nach Spanien, Portugal, Italien, Griechenland und in die Türkei exportiert. Auch Wiederausfuhren innerhalb der EU gelten demnach als wahrscheinlich. «Der Handel mit einem Produkt der Sklaverei kann heute von den europäischen Behörden sofort verboten werden», so der Bericht. (sda/dpa)

Mehr:

Erneut inselweiter Stromausfall auf Kuba
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Vance will Folge von Kirk-Podcast moderieren +++ Trump deutet Einigung über Tiktok an
5
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
Meistkommentiert
1
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
2
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
3
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
4
Trump-Zölle: Bundesrat will Import von US-Chlorhühnern erlauben – die Sonntagsnews
5
CDU gewinnt in NRW, AfD dreht auf – 5 Punkte zur Wahl im wichtigen deutschen Bundesland
Meistgeteilt
1
Neue Unterstützungszusagen für Nato-Einsatz +++ Russland plant 38 neue Atomreaktoren
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Langnaus «alternative Fakten» – der wichtigste Ausländer fällt aus. Na und?
4
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
5
Skirennfahrer Franzoso nach Trainingsunfall verstorben + 17-Jährige gewinnt WTA-500-Turnier
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
Mit Standing Ovations und einem «Stephen, Stephen»-Sprechchor haben die Hollywood-Stars bei den Emmy Awards Late-Night-Moderator Stephen Colbert gefeiert.
«Wenn ich gerade eure Aufmerksamkeit habe: Stellt irgendjemand hier neue Mitarbeiter ein?», scherzte der 61-Jährige als Anspielung darauf, dass der Sender CBS vor zwei Monaten bekanntgegeben hatte, seine «Late Show» im Mai 2026 einzustellen.
Zur Story