Mexikos Ex-Antidrogen-Minister muss wegen Bestechungs-Skandal 38 Jahre in Haft

Der 56 Jahre alte Ex-Sicherheitsminister war zwischen 2006 und 2012 in der Regierung des damaligen Präsidenten Felipe Calderón der ranghöchste Beamte im Kampf gegen die Drogenkartelle gewesen. 2019 wurde er in der texanischen Stadt Dallas festgenommen. Nach rund vier Prozesswochen hatte ihn eine Jury im Februar schuldig gesprochen.

Wegen seiner Zusammenarbeit mit dem Kartell des mächtigen Drogenbosses Joaquín «El Chapo» Guzmán ist ein ehemaliger mexikanischer Sicherheitsminister in New York zu mehr als 38 Jahren Haft verurteilt worden. Der zuständige Richter verhängte gegen Genaro García Luna zudem eine Geldstrafe von zwei Millionen US-Dollar (rund 1,8 Mio. Euro), wie das US-Justizministerium mitteilte. Er soll vom Sinaloa-Kartell Bestechungsgelder in Millionenhöhe angenommen haben.

Selenskyj stellt «Siegesplan» bei EU und Nato vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will den von ihm so bezeichneten Siegesplan im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg an diesem Donnerstag auf europäischer Bühne und bei der Nato vorstellen. «Ich werde ihn unseren EU-Partnern beim Treffen des Europäischen Rates präsentieren», sagte Selenskyj. Er hatte den Plan, der an erster Stelle eine umgehende und bedingungslose Einladung zum Nato-Beitritt vorsieht, zuvor in Kiew erstmals vor Abgeordneten der Obersten Rada, dem Parlament, erläutert.