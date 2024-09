Amazonasregenwald schrumpft drastisch

In den letzten 40 Jahren ist der Amazonas-Regenwald einer Studie zufolge um die Grösse Deutschlands und Frankreichs geschrumpft.

In mehreren Ländern seien 88 Millionen Hektar Regenwald verschwunden, teilte die RAISG mit.

Aktuell wird der Amazonas auch von grossen Waldbränden heimgesucht – teils wurden diese absichtlich gelegt. Bild: keystone

Betroffen sind Brasilien, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien, Venezuela, Guyana, Suriname und Französisch-Guyana, wie der Verbund von Wissenschaftern und Nicht-Regierungsorganisationen am Montag weiter mitteilte.

Die Forscher berichten von einer «beschleunigten Umgestaltung» des Amazonasgebiets mit einer «alarmierenden Zunahme» der Nutzung von Land, das zuvor von Wald bedeckt war, für Bergbau, Ackerbau oder Viehzucht. «Zahlreiche Ökosysteme sind verschwunden, um riesigen Weideflächen, Sojafeldern oder anderen Monokulturen Platz zu machen, oder sie wurden in Krater für den Goldabbau verwandelt», heisst es in der Studie.

«Durch den Verlust des Waldes wird mehr Kohlenstoff in die Atmosphäre freigesetzt, wodurch ein ganzes Ökosystem gestört wird, das das Klima und den Wasserkreislauf reguliert, was sich eindeutig auf die Temperaturen auswirkt», sagte die an der Studie beteiligte peruanische Wissenschafterin Sandra Ríos Cáceres der Nachrichtenagentur AFP. Der Verlust der Vegetation im Amazonasgebiet stehe in direktem Zusammenhang mit der schweren Dürre und den Waldbränden, von denen mehrere südamerikanische Länder betroffen sind.

Die Wissenschafter des World Weather Attribution Network hatten am Sonntag erklärt, dass der Klimawandel das Risiko und die Schwere von Bränden in den Feuchtgebieten des Amazonas und des Pantanal erhöhe, die «massive Mengen» an Kohlendioxid in die Atmosphäre freisetzen.

Die Dürre hat den Pegel einiger Amazonasflüsse auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten fallen lassen und bedroht die Lebensweise von rund 47 Millionen Menschen, die an ihren Ufern leben. Die Trockenheit hat in Brasilien, Ecuador, Kolumbien und Peru Brände sich ausbreiten lassen, die oft zur Rodung von Ackerland gelegt wurden. (sda/apa/afp)