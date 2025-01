6 Tote nach Kentern von Touristenboot in Chile

Beim Kentern eines Bootes voller Touristinnen und Touristen auf einem Fluss in Südchile sind nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen gestorben. Die Nationalitäten der Opfer wurden nicht veröffentlicht.

Mehr «International»

Das Boot mit 32 Passagieren und zwei Besatzungsmitgliedern legte demnach am Sonntag in der Stadt Osorno ab und sank im Río Negro kurz vor Erreichen seines Ziels, des Hafens von Bahía Mansa. Es seien sechs Todesopfer bestätigt worden, teilte die chilenische Marine am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit.

Einheiten des chilenischen Militärs suchen nach den Vermissten. Bild: keystone

Der Kapitän des Boots wurde den Angaben nach festgenommen. Der Staatsanwaltschaft zufolge war das Boot überladen, mehrere Passagiere trugen keine Rettungsweste. (sda/afp)