Miss England verlässt frustriert Miss-World-Wahl – und erhebt schwere Vorwürfe

Weiter erklärte die «Miss World»-Chefin, dass Magee so das Gastgeberland Indien beleidigt habe – und kündigte auch rechtliche Schritte an. Magee erklärte dagegen, dass «Miss World» mit der Reaktion online Hass auf sie ausgelöst hätte.

Laut Selbstauskunft habe sie an dem «Miss World»-Wettbewerb nur teilgenommen, um mehr Aufmerksamkeit auf ihr politisches Vorhaben zu lenken: Erste-Hilfe-Massnahmen als festen Bestandteil in den Schul-Lehrplan aufzunehmen. Doch dann musste sie feststellen, dass es bei dem Wettbewerb gar nicht um ihre politischen Anliegen ging.

Schlammschlacht bei den glamourösen «Miss World»-Wahlen: Nachdem die aktuelle Miss England, Milla Magee, vor dem Finale in Indien ihre Teilnahme zurückgezogen hat, erheben beide Seiten in Interviews schwere Vorwürfe. Milla Magee nannte die Veranstalter gegenüber dem «Guardian» «rachsüchtig und verbittert.»

Greta Thunberg an Bord – Aktivisten wollen nach Gaza segeln

Mit einem Segelschiff wollen Aktivisten Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen – an Bord ist auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Das Schiff «Madleen» habe in der sizilianischen Stadt Catania abgelegt, bestätigte eine Sprecherin des Bündnisses Freedom Flotilla Coalition. An Bord befinden sich demnach zwölf Aktivisten aus verschiedenen Ländern.