Die Judoka April Fohouo, die Nummer 25 der Weltrangliste, erreichte beim Grand Slam in Paris in der Kategorie bis 70 kg den 2. Platz. Die 20-jährige Waadtländerin musste sich erst im Final der Ungarin Szofi Ozbas geschlagen geben. Fohouo unterstrich schon im vergangenen Jahr ihr grosses Potenzial, als sie an der U21-WM in Lima die Goldmedaille gewann – ein Erfolg, der zuvor noch keinem Schweizer im Judosport gelungen war.
Die 26-jährige Gioia Vetterli, die Nummer 53 der Weltrangliste, zeigte mit dem 7. Rang ebenfalls eine starke Leistung. Der Grand Slam in Paris ist eines der prestigeträchtigsten Turniere im internationalen Kalender. (riz/sda)
