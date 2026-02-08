wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Ditaji Kambundji lanciert Saison mit Platz 2

Sport-News

Ditaji Kambundji lanciert Saison mit Platz 2 + Judoka April Fohouo erst im Final bezwungen

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
08.02.2026, 14:4008.02.2026, 20:09
Schicke uns deinen Input
April Fohouo erst im Final bezwungen
Die Judoka April Fohouo, die Nummer 25 der Weltrangliste, erreichte beim Grand Slam in Paris in der Kategorie bis 70 kg den 2. Platz. Die 20-jährige Waadtländerin musste sich erst im Final der Ungarin Szofi Ozbas geschlagen geben. Fohouo unterstrich schon im vergangenen Jahr ihr grosses Potenzial, als sie an der U21-WM in Lima die Goldmedaille gewann – ein Erfolg, der zuvor noch keinem Schweizer im Judosport gelungen war.

Die 26-jährige Gioia Vetterli, die Nummer 53 der Weltrangliste, zeigte mit dem 7. Rang ebenfalls eine starke Leistung. Der Grand Slam in Paris ist eines der prestigeträchtigsten Turniere im internationalen Kalender. (riz/sda)
Ditaji Kambundji lanciert Saison mit Platz 2
Ditaji Kambundji, Weltmeisterin über 100 m Hürden, lancierte die Saison 2026 mit einem starken 2. Platz. Beim Hallenmeeting in Metz belegte die 23-jährige Bernerin über 60 m Hürden mit 7,87 Sekunden den 2. Platz hinter der Polin Pia Skrzyszowska (7,82). Kambundji bestritt ihren ersten Wettkampf seit dem Gewinn der WM-Goldmedaille in Tokio Mitte September. Sie ist über 60 m Hürden die aktuelle Hallen-Europameisterin.

Auch Valentina Rosamilia und Lore Hoffmann überzeugten in Metz über 800 m mit den Rängen 2 und 3. Mit 1:59,90 respektive 1:59,91 Minuten blieben beide unter zwei Minuten - was zuvor in der Halle nur Audrey Werro als einzige Schweizerin gelungen war. Den Sieg sicherte sich Femke Bol (1:59,07), die ihr erstes Rennen über 800 m absolvierte. Die Niederländerin ist zweifache Weltmeisterin über 400 m Hürden. (riz/sda)
Martin Fuchs siegt in Bordeaux
Martin Fuchs gewann mit dem fünfzehnjährigen Wallach Conner Jei beim Fünfsterne-CSI in Bordeaux den mit 165'000 Euro dotierten Grand Prix. Der 33-jährige Zürcher siegte vor dem Luxemburger Victor Bettendorf und dem Deutschen Michael Jung. Es war das vierte Wochenende in Folge, an dem ein Schweizer an einem Fünfsterne-CSI den Sprung aufs Podest schaffte, wobei dies vier verschiedenen Reitern gelang. (riz/sda)


Davide Mottis neuer Präsident von Ambri-Piotta
Ambri-Piotta hat vier Monate nach dem Rücktritt von Präsident Filippo Lombardi die Vakanzen in der Führungsebene behoben. Davide Mottis ist der neue Präsident. Wie der aktuelle 13. der National League am Sonntag mitteilte, wurde Davide Mottis an der ausserordentlichen Generalversammlung der HCAP SA in Airolo zum Nachfolger des im letzten November zurückgetretenen Filippo Lombardi ernannt.

Motti war bereits von 2002 bis 2009 für den HC Ambri-Piotta tätig, damals als Vizepräsident. «Wir übernehmen dieses Mandat mit einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein und mit dem Anspruch, transparent und konsequent zu handeln, um solide Grundlagen und eine nachhaltige Perspektive für die Zukunft des Klubs zu schaffen», sagt der 57-jährige Rechtsanwalt aus Lugano in der Mitteilung. Der ehemalige Ständerat Lombardi hatte sein Amt im letzten November nach fast 17 Jahren niederlegt.


Frölunda zum zweiten Mal am Spengler Cup
Der dritte Teilnehmer am diesjährigen Spengler Cup steht fest. Wie der HC Davos und die SCL Tigers wird auch der Frölunda HC aus Schweden im Bündnerland antreten.

Die Equipe aus Göteborg gehört zu den besten Klubteams Europas. Gegenwärtig führt sie in der heimischen Liga die Rangliste an, zudem steht sie zum bereits sechsten Mal im Final der Champions Hockey League. Viermal hat Frölunda die Trophäe schon gewonnen.

Frölunda nimmt zum zweiten Mal am Turnier in der Altjahreswoche teil. Bei der Premiere vor drei stand noch Roger Rönnberg an der Bande, der gegenwärtige Cheftrainer des HC Fribourg-Gottéron. (riz/sda)
Rockets bezwingen den Meister
Die Houston Rockets mit Clint Capela bezwingen erstmals in dieser NBA-Saison den Meister. Das Team aus Texas siegt gegen die Oklahoma City Thunder auswärts 112:106. Die Thunder bleiben trotz der Niederlage, der dritten in den letzten fünf Partien, die Nummer 1 der Liga. Die Rockets nehmen in der Rangliste der Western Conference nach wie vor Platz 4 ein. (abu/sda)
Erste Meisterschaftsniederlage für die Kadetten
Nach 19 Siegen mussten die Kadetten Schaffhausen die erste Niederlage in der Meisterschaft hinnehmen. Auswärts gegen Wacker Thun verlor der Cupsieger 31:34.

Die Berner Oberländer traten von Beginn an voll konzentriert auf und lagen meist knapp in Führung. Den Unterschied machten sie Mitte der zweiten Halbzeit, als sie einen 25:26-Rückstand in einen 30:26-Vorsprung drehten. Dreh- und Angelpunkt der Thuner war Ante Gadza. Der Kroate verwandelte alle vier Siebenmeter und erzielte insgesamt ein Dutzend Treffer. (riz/sda)

Degenfechter in Heidenheim auf Platz 3
Nach Weltcupsiegen mit dem Team in Vancouver (im Dezember und Fujairah (VAE/im Januar) scheiterten die Schweizer Degenfechter am Turnier in Heidenheim in den Halbfinals mit 40:41 an Südkorea. Mit Theo Brochard, Hadrien Favre, Clément Métrailler und Sven Vineis traten die Schweizer in Deutschland aber mit komplett neuer Aufstellung an. Dennoch wurden Grossbritannien (45:42), die USA (45:38) und Kasachstan (40:36) besiegt, ehe das Duell gegen Südkorea knapp verloren ging. (riz/sda)


Erster Europacup-Sieg für Dania Allenbach
Dania Allenbach siegt erstmals im Europacup. Die bald 19-jährige Berner Oberländerin gewinnt in Oberjoch in Bayern den ersten von zwei Riesenslaloms. Allenbach hatte bereits nach dem ersten Durchgang vorne gelegen - und verteidigte die Führung mit sechs Hundertsteln Vorsprung. Auf Stufe Europacup hatte sie zuvor einmal einen Podestrang erreicht; vor einem Monat belegte sie im Riesenslalom in Sestriere im Piemont Platz 2.

Auch im Weltcup deutete Allenbach ihr Talent bereits an. Bei ihren ersten zwei Einsätzen schaffte sie es gleich in die Punkteränge. In Kranjska Gora in Slowenien fuhr sie auf Platz 27, in Kronplatz im Südtirol auf Platz 22. (riz/sda)
Schweizer meistern erste Hürde souverän
Das Schweizer Davis-Cup-Team entledigt sich in Biel seiner ersten Aufgabe auf dem erhofften Weg zurück in die Weltgruppe auf schnellstmöglichem Weg. Gegen Tunesien führt es nach dem Sieg im Doppel uneinholbar 3:0.

Dominic Stricker und Jakub Paul bezwangen das Duo Moez Echargui/Skander Mansouri 6:4, 7:6 (7:3) und sicherten der Equipe von Captain Severin Lüthi den entscheidenden dritten Punkt. Tags zuvor hatten Jérôme Kym und Leandro Riedi in den ersten zwei Einzeln für die 2:0-Führung gesorgt.

Die Schweiz muss nach dem Sieg gegen die Nordafrikaner eine weitere Hürde überspringen, um im kommenden Jahr wieder der Weltgruppe anzugehören. Die Begegnung gegen den noch nicht bekannten Kontrahenten findet im September statt. (riz/sda)
Liebe Userinnen und User
Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
US-Freestyler kritisiert MAGA-Politik an Olympia: Trump-Freund wird ausfällig
Ein US-Athlet äussert sich deutlich zur aktuellen politischen Lage in seiner Heimat. Die Reaktion eines Politikers fällt derb aus.
Mit derber Sprache hat ein US-Politiker auf die Kritik eines Sportlers an der derzeitigen Regierung der Vereinigten Staaten reagiert. «Sei still und geh im Schnee spielen», schrieb Tim Burchett am Samstag bei X. Der Republikaner vertritt den US-Bundesstaat Tennessee im Repräsentantenhaus des Landes und gilt als leidenschaftlicher Unterstützer der Politik von US-Präsident Donald Trump.
Zur Story