hat vier Monate nach dem Rücktritt von Präsident Filippo Lombardi die Vakanzen in der Führungsebene behoben.ist der neue. Wie der aktuelle 13. der National League am Sonntag mitteilte, wurde Davide Mottis an der ausserordentlichen Generalversammlung der HCAP SA in Airolo zum Nachfolger des im letzten November zurückgetretenen Filippo Lombardi ernannt.Motti war bereits von 2002 bis 2009 für den HC Ambri-Piotta tätig, damals als Vizepräsident. «Wir übernehmen dieses Mandat mit einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein und mit dem Anspruch, transparent und konsequent zu handeln, um solide Grundlagen und eine nachhaltige Perspektive für die Zukunft des Klubs zu schaffen», sagt der 57-jährige Rechtsanwalt aus Lugano in der Mitteilung. Der ehemalige Ständerat Lombardi hatte sein Amt im letzten November nach fast 17 Jahren niederlegt.