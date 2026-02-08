wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Wirtschaft
Umwelt

EU-Verbot: Ketchup-Tütchen verschwinden bald aus Restaurants

Heinz portion control ketchup packets Individual packets of Heinz ketchup in New York on Wednesday, October 19, 2022. PUBLICATIONxNOTxINxUSAxUK RichardxB.xLevine
Ketchup-Tüte: Die EU verbietet bestimmte Einzelportionen aus Kunststoff.Bild: www.imago-images.de

EU-Verbot: Ketchup-Tütchen verschwinden bald aus Restaurants

Die EU-Verpackungsverordnung will Einwegverpackungen eindämmen, was auch in der Gastronomie zu Änderungen führt.
08.02.2026, 13:3608.02.2026, 13:36
Jennifer Buchholz / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die Ketchup-Packung zu den Pommes, das Sojasossentütchen zum Sushi oder das Kaffeesahne-Schälchen zum Kaffee: Derartige Einzelportionen werden in der Gastronomie oft mit zur Bestellung gereicht. Das soll sich künftig jedoch ändern. Grund ist die EU-Verpackungsverordnung (PPWR). Sie soll den Kunststoffverbrauch in der Gastronomie deutlich reduzieren. Besonders betroffen sind Verpackungen, die nur für eine Mahlzeit gedacht sind – etwa Ketchuptütchen, Sossenschälchen oder die winzigen Zuckertütchen. Für Verbraucher könnte das schon bald sichtbare Folgen haben, aber längst nicht überall. Worauf sich Verbraucher einstellen müssen und wann die Regelung greift.

Was künftig verboten wird

Ab 2030 dürfen Restaurants und andere Betriebe der Gastronomie keine Einwegverpackungen aus Kunststoff mehr nutzen, die nur eine einzelne Portion enthalten. Damit sind alle Päckchen und Schälchen gemeint, die beispielsweise zu den Pommes, Nuggets, Burgern oder dem Salat gereicht werden: Ketchup, Mayo, Senf, Sossen und Gewürze. Aber auch einzeln verpackter Zucker und Kaffeesahne fallen unter das Verbot. Allerdings nur, wenn sie vor Ort verzehrt werden – also im Restaurant selbst oder auf dessen Terrasse. In diesen Fällen erhalten Gäste künftig keine Einweg-Portionsverpackungen mehr.

Was erlaubt bleibt

Für Essen oder Getränke zum Mitnehmen – etwa beim Drive-in oder dem Coffee-to-go – gibt es allerdings eine Ausnahmeregelung. Zu ihnen dürfen weiterhin Einzelportionen gereicht werden. Der Grund: Das Essen oder Getränk wird nicht im Restaurant verzehrt, sondern unterwegs oder zu Hause. Gleiches gilt auch für den To-go-Salat aus dem Supermarkt oder von der Tankstelle. Hier werden die Dressings weiterhin in kleinen Portionsbeuteln enthalten sein.

Auch in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen bleiben Portionsverpackungen erlaubt, wo sie aus hygienischen Gründen notwendig sind.

Was stattdessen kommt

«Die Verbraucher werden ab 2030 hauptsächlich Umstellungen in Hotels und in Restaurants erleben», erklärt Natalie Brandenburg, Geschäftsführerin beim Deutschen Verpackungsinstitut e. V., t-online. «Die Betreiber werden dann sicher andere Möglichkeiten finden.» Dazu zählen etwa wiederbefüllbare Spender für Ketchup, Senf oder Mayo, erklärt Brandenburg. Auch kleine Schälchen aus Glas oder Waffelteig, wie etwa für Marmelade, könnten statt der Einzelverpackung mit zur Speise gereicht werden. Die Kondensmilch kann im Kännchen serviert werden.

Weniger Wegwerfplastik

Hintergrund der Regelung ist das grosse Aufkommen von Verpackungsmüll. Viele Verpackungen werden nur kurz genutzt, lassen sich kaum recyceln und belasten somit die Umwelt. Besonders in der Gastronomie ist der Anteil an Portionspackungen gross.

Verwendete Quellen:

  • Anfrage Deutsches Verpackungsinstitut e. V.
Mit oder ohne Plastiksack? FDP und Bundesrat stören sich an dieser Frage
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Indien versinkt im Plastik
1 / 23
Indien versinkt im Plastik

Neu-Delhi war Gastgeberstadt des UNO-Umwelt-Tags am 5. Juni 2018 zum Thema Plastikmüll. Die folgenden Bilder zeigen das Plastik-Desaster in Indien.
quelle: epa/epa / jaipal singh
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der grosse Plastik-Selbsttest der watsons
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
15 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
mute
08.02.2026 13:47registriert März 2021
eine gute Entscheidung ohne wirkliche Einschränkungen… bin gespannt wer jetzt wieder einen absurden Grund zum Mötzeln findet… 🤔
243
Melden
Zum Kommentar
avatar
Tilman Fliegel
08.02.2026 13:48registriert Februar 2014
Schön wär's, wenn in so einem Ketchup -Tütchen wenigstens eine Portion drinnen wäre. Aber es ist eher ein Drittel oder Viertel. Ganz zu schweigen vom Theater sie zu öffnen. Ich werde die jedenfalls nicht vermissen.
212
Melden
Zum Kommentar
avatar
Dr. Rodney McKay
08.02.2026 13:49registriert September 2024
Sehr gut! War noch nie ein freund dieser Tüten.
204
Melden
Zum Kommentar
15
ETF Sparpläne – wie du einfach startest und Vermögen aufbaust
ETF-Sparpläne werden immer beliebter. Hier erfährst du, was du darüber wissen solltest und wann sie sich für dich eignen.
Hast du schon einen ETF-Sparplan?
Zur Story