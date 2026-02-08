Video: watson/Emanuella Kälin

So hat Sturmtief «Marta» in Portugal und Spanien gewütet

Videos zeigen das dramatische Ausmass des Atlantiktiefs «Marta»: überschwemmte Strassen, zerstörte Infrastruktur und über die Ufer getretene Flüsse prägen die Lage.

Am Samstag traf das Sturmtief mit voller Wucht auf Portugal und Spanien. Eine portugiesische Rettungskraft ertrank dabei in einem reissenden Fluss, wie die Zivilschutzbehörde bestätigte.

In Teilen Andalusiens und Nordwestspaniens galt die zweithöchste Warnstufe Orange, Tausende Einsatzkräfte sind im Dauereinsatz.

Nach dem schweren Sturm «Leonardo» ist «Marta» das nächste Unwetter in kürzester Zeit.

Die anhaltende Unwetterserie trifft eine Region, die durch den Klimawandel seit Jahren zwischen Hitzewellen und Starkregen extrem belastet ist.

