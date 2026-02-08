wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Videos
International

Sturmtief Marta verwüstet Portugal und Spanien

Video: watson/Emanuella Kälin
Extremwetter

So hat Sturmtief «Marta» in Portugal und Spanien gewütet

08.02.2026, 11:1108.02.2026, 11:11

Videos zeigen das dramatische Ausmass des Atlantiktiefs «Marta»: überschwemmte Strassen, zerstörte Infrastruktur und über die Ufer getretene Flüsse prägen die Lage.

Am Samstag traf das Sturmtief mit voller Wucht auf Portugal und Spanien. Eine portugiesische Rettungskraft ertrank dabei in einem reissenden Fluss, wie die Zivilschutzbehörde bestätigte.

In Teilen Andalusiens und Nordwestspaniens galt die zweithöchste Warnstufe Orange, Tausende Einsatzkräfte sind im Dauereinsatz.

Nach dem schweren Sturm «Leonardo» ist «Marta» das nächste Unwetter in kürzester Zeit.

Die anhaltende Unwetterserie trifft eine Region, die durch den Klimawandel seit Jahren zwischen Hitzewellen und Starkregen extrem belastet ist.

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

Mehr Videos:

Stromausfall in ganz Spanien und Portugal

Video: watson/Michael Shepherd

Tacos, Pizza oder ein Omelett – das machen Floridianer mit Leguanen in der Kältestarre

Video: watson/lucas zollinger

Seltene Riesenqualle gefilmt – sie wird so gross wie ein Bus

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Autos 1976
1 / 11
Autos 1976

Diese Autos werden 2026 50 Jahre alt. Hier: Porsche 924.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Von Allmens Olympia-Gold-Abfahrt mit verschiedenen Kommentatoren
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
«Sabeth vs. Wild»: Wir versuchen uns, in der Wildnis durchzuschlagen
Im Wald musste sich die Reporterin einen Unterschlupf bauen und versuchte sich an einem Feuer – die Betonung liegt dabei auf «versucht».
Am 25. Januar startet die erste Schweizer Staffel von «7 vs. Wild». Dabei wurde der Cast in die Karibik geschickt und musste dort 14 Tage lang ohne Hilfe überleben. Weil unsere Reporterin nicht mal schnell in den Süden fliegen konnte, hat sie an einem Survival-Training mit dem Cast im Wald teilgenommen. Bei -2 Grad. Dabei hat Sabeth gelernt, dass sie keine Chance hätte in der Wildnis. Und dass es gerade kalt ist. Aber see for yourself:
Zur Story