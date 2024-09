Alkohol am Steuer: Justin Timberlake bekennt sich schuldig

Am Freitag ist Timberlake vor Gericht im US-Bundesstaat New York erschienen, wo er sich schuldig bekannte. Sein Anwalt hatte zuvor noch bestritten, dass der Grammy-Preisträger betrunken am Steuer gesessen hätte.

Der Sänger Justin Timberlake wurde am 28. Juni verhaftet, nachdem er in den Hamptons ein Stoppschild überfahren hatte. Polizeibeamte, die den Popstar anhielten, sprachen von einem« starken Geruch eines alkoholischen Getränks», der von Timberlake ausging. Timberlake verweigerte jedoch einen Alkoholtest.

Justin Timberlake hat sich in einem Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer auf einen Vergleich geeinigt.

Justin Timberlake wurde am 18. Juni 2024 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet.

Justin Timberlake wurde am 18. Juni 2024 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet.

