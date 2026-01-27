bedeckt
DE | FR
burger
International
Leben

Hari Budha Magarmit zwei Prothesen besteigt die Seven Summits

Hari Budha Magar hat einen neuen Weltrekord aufgestellt.
Hari Budha Magar hat einen neuen Weltrekord aufgestellt.bild: instagram

Er verlor in Afghanistan seine Beine – nun hat er die höchsten Gipfel der Welt bestiegen

27.01.2026, 18:1727.01.2026, 18:17

Er stellt einen neuen Weltrekord auf: Hari Budha Magar ist der erste beinamputierte Mensch, der die höchsten Berge aller sieben Kontinente bestiegen hat. Sein letzter Gipfel war kürzlich der Mount Vision (4892m) in der Antarktis.

Januar 2026: Hari Budha Magar auf dem Mount Vision (4892m).
Januar 2026: Hari Budha Magar auf dem Mount Vision (4892m). bild: instagram

Der 47-Jährige hatte diesen Traum schon seit seiner Kindheit, wie er gegenüber der «Bild» erklärte

«Ich bin nur ein ganz normaler Kerl, der als Junge den Traum hatte, den Mount Everest zu besteigen.»

Im Jahr 2010 verlor der dreifache Familienvater aus der englischen Stadt Canterbury bei einem Einsatz in der britischen Armee in Afghanistan allerdings beide Beine, als eine Bombe der Taliban in seiner Nähe explodierte. «Dieser Sprengsatz hätte mich töten sollen, doch ich bekam eine zweite Chance – und wollte diese nutzen, um etwas Positives zu bewirken und andere zu inspirieren», erklärt Magar.

Hari Budha Magar im Einsatz für die britische Armee.
Hari Budha Magar im Einsatz für die britische Armee.bild: instagram
«Eine Behinderung sollte niemals die Grösse deiner Träume begrenzen – oder deine Fähigkeit, sie zu erreichen.»

Erster Gipfel im Jahr 2019

Im August 2019 begann Magar seine Seven-Summit-Challenge. Sein erster Gipfel war der 4810 Meter hohe Mont Blanc in den französischen Alpen.

Auf dem ersten Gipfel seiner Seven-Summit-Challenge, dem Mont Blanc.
Auf dem ersten Gipfel seiner Seven-Summit-Challenge, dem Mont Blanc. bild: instagram

Ein Jahr später stand der höchste Berg Afrikas auf der Liste. Der Kilimandscharo (5895m) in Tansania.

Hari Budha Magar auf dem Gipfel des Kilimanscharos.
Hari Budha Magar auf dem Gipfel des Kilimanscharos.bild: instagram

Den höchsten Berg Asiens und zugleich der Welt, den Mount Everest (8849m), bezwang Hari Budha Magar im Mai 2023.

Hari Budha Magar im Mai 2023 am Mount Everest.
Hari Budha Magar im Mai 2023 am Mount Everest.bild: instagram

Im Rekordtempo bestieg der 47-Jährige zwischen 2024 und 2025 drei weitere Gipfel, die zu den höchsten der jeweiligen Kontinente gehören: Den Denali in Nordamerika (6190m), den Aconcagua in Südamerika (6961m) und den Puncak Jaya in Ozeanien (4884m).

Juni 2024: Denali in Nordamerika (6190 m)
Juni 2024: Denali in Nordamerika (6190 m) bild: instagram
Februar 2025: Aconcagua in Südamerika (6961 m)
Februar 2025: Aconcagua in Südamerika (6961 m)bild: instagram
Oktober 2025: Puncak Jaya in Ozeanien (4884 m)
Oktober 2025: Puncak Jaya in Ozeanien (4884 m)bild: instagram

Seine Mission im Leben

Hari Budha Magar will eine Inspiration für andere sein.

«Wenn ich heute die Gelegenheit hätte, meine Beine zurückzubekommen, würde ich tatsächlich ablehnen, denn meine Mission im Leben ist es inzwischen, anderen zu helfen, sie zu inspirieren und zu stärken.»

Mit der Besteigung des letzten Gipfels seiner Seven-Summit-Challenge erfüllt er sich seinen grössten Traum. Gleichzeitig möchte er damit andere Menschen mit Behinderung ermutigen, ihren eigenen Träumen nachzugehen.

«Sie müssen dafür nicht auf einen Berg steigen. Es geht darum, dass auch der metaphorische Berg, der vielleicht vor einem liegt, bezwungen werden kann – welcher auch immer das ist.»

(fak)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Interview
«Ich war körperlich am Limit»: Joel Wicki erklärt die Hintergründe seines Rücktritts
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Minnesota Proteste gegen ICE
1 / 52
Minnesota Proteste gegen ICE
quelle: fr172090 ap / adam gray
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So toll Langlaufen kannst du jetzt in ... New York
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Alle Geiselleichen in Israel: So geht es in Gaza jetzt weiter
Mit der Rückführung der letzten getöteten Geisel der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen nach Israel ist der Weg frei für die Wiedereröffnung eines wichtigen Grenzübergangs. Mit der Öffnung der Grenzstelle Rafah zwischen Ägypten und dem Küstengebiet wären die Voraussetzungen zum Eintritt in die zweite Phase des von den USA vorangetriebenen Friedensplans erfüllt.
Zur Story