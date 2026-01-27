Hari Budha Magar hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. bild: instagram

Er verlor in Afghanistan seine Beine – nun hat er die höchsten Gipfel der Welt bestiegen

Mehr «International»

Er stellt einen neuen Weltrekord auf: Hari Budha Magar ist der erste beinamputierte Mensch, der die höchsten Berge aller sieben Kontinente bestiegen hat. Sein letzter Gipfel war kürzlich der Mount Vision (4892m) in der Antarktis.

Januar 2026: Hari Budha Magar auf dem Mount Vision (4892m). bild: instagram

Der 47-Jährige hatte diesen Traum schon seit seiner Kindheit, wie er gegenüber der «Bild» erklärte



«Ich bin nur ein ganz normaler Kerl, der als Junge den Traum hatte, den Mount Everest zu besteigen.»

Im Jahr 2010 verlor der dreifache Familienvater aus der englischen Stadt Canterbury bei einem Einsatz in der britischen Armee in Afghanistan allerdings beide Beine, als eine Bombe der Taliban in seiner Nähe explodierte. «Dieser Sprengsatz hätte mich töten sollen, doch ich bekam eine zweite Chance – und wollte diese nutzen, um etwas Positives zu bewirken und andere zu inspirieren», erklärt Magar.

Hari Budha Magar im Einsatz für die britische Armee. bild: instagram

«Eine Behinderung sollte niemals die Grösse deiner Träume begrenzen – oder deine Fähigkeit, sie zu erreichen.»

Erster Gipfel im Jahr 2019

Im August 2019 begann Magar seine Seven-Summit-Challenge. Sein erster Gipfel war der 4810 Meter hohe Mont Blanc in den französischen Alpen.

Auf dem ersten Gipfel seiner Seven-Summit-Challenge, dem Mont Blanc. bild: instagram

Ein Jahr später stand der höchste Berg Afrikas auf der Liste. Der Kilimandscharo (5895m) in Tansania.

Hari Budha Magar auf dem Gipfel des Kilimanscharos. bild: instagram

Den höchsten Berg Asiens und zugleich der Welt, den Mount Everest (8849m), bezwang Hari Budha Magar im Mai 2023.

Hari Budha Magar im Mai 2023 am Mount Everest. bild: instagram

Im Rekordtempo bestieg der 47-Jährige zwischen 2024 und 2025 drei weitere Gipfel, die zu den höchsten der jeweiligen Kontinente gehören: Den Denali in Nordamerika (6190m), den Aconcagua in Südamerika (6961m) und den Puncak Jaya in Ozeanien (4884m).

Juni 2024: Denali in Nordamerika (6190 m) bild: instagram

Februar 2025: Aconcagua in Südamerika (6961 m) bild: instagram

Oktober 2025: Puncak Jaya in Ozeanien (4884 m) bild: instagram

Seine Mission im Leben

Hari Budha Magar will eine Inspiration für andere sein.

«Wenn ich heute die Gelegenheit hätte, meine Beine zurückzubekommen, würde ich tatsächlich ablehnen, denn meine Mission im Leben ist es inzwischen, anderen zu helfen, sie zu inspirieren und zu stärken.»

Mit der Besteigung des letzten Gipfels seiner Seven-Summit-Challenge erfüllt er sich seinen grössten Traum. Gleichzeitig möchte er damit andere Menschen mit Behinderung ermutigen, ihren eigenen Träumen nachzugehen.



«Sie müssen dafür nicht auf einen Berg steigen. Es geht darum, dass auch der metaphorische Berg, der vielleicht vor einem liegt, bezwungen werden kann – welcher auch immer das ist.»

(fak)