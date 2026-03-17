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Ex-EU-Kommissar muss wegen Lumumba-Mord vor Gericht

Ex-EU-Kommissar muss wegen Lumumba-Mord vor Gericht

17.03.2026, 16:0917.03.2026, 16:09

Weil er bei der Ermordung des ersten Premierministers des Kongos, Patrice Lumumba, mutmasslich eine Rolle gespielt hat, muss der ehemalige belgische Spitzenpolitiker Étienne Davignon vor Gericht.

Speech King Philippe - Federal Authorities Belgium, Brussels, 31 january 2023 Their Majesties the King and the Queen receive, in the presence of Her Royal Highness Princess Astrid, the country s princ ...
Étienne Davignon muss vor Gericht.Bild: IMAGO / Content Curation

Die Ratskammer in Brüssel entschied, dass der heute 93-jährige Davignon sich einem Strafprozess stellen muss, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtet.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft beantragt, dass Davignon unter anderem wegen bestimmter Formen der Beteiligung an Kriegsverbrechen und unrechtmässiger Freiheitsberaubung vor das Strafgericht treten muss.

Belgien regierte mit brutalsten Methoden

Konkret geht es um die Rolle Davignons bei der Ermordung Lumumbas 1961. Der erste Ministerpräsident des 1960 von Belgien unabhängig gewordenen Kongo wurde nach seinem Sturz erschossen. Vorwürfen zufolge sollen dabei Belgien und die USA ihre Finger im Spiel gehabt und Davignon als junger belgischer Diplomat eine Rolle gespielt haben. Belgien war unter Leopold II. Kolonialmacht im Kongo und regierte mit brutalsten Methoden.

Former Premier Patrice Lumumba, sitiing right, is brought back to Leopoldville under armed guard, with his hands tied behind his back, after his capture in this December 1960 photo. Forty-five years a ...
Der ehemalige Premierminister Patrice Lumumba (rechts im Bild) wurde ermordet.Bild: AP

Ein Sohn Lumumbas hatte vor etwa 15 Jahren eine Klage gegen rund ein Dutzend Belgier eingereicht, die seiner Ansicht nach mit dem Tod in Verbindung gestanden haben könnten. Davignon, der von 1977 bis 1985 EU-Kommissar und auch Vizepräsident der Behörde war, ist der einzige Angeklagte, der noch lebt.

Patrice Lumumba galt als charismatischer Sozialist und wird vielerorts noch heute als eine Symbolfigur afrikanischer Unabhängigkeit verehrt. (hkl/sda/dpa)

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