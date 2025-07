Das Gelände des britischen Swingerfestivals in Allington. Bild: screenshot swns

«Laute Stöhngeräusche»: Anwohner beschweren sich nach Riesen-Swinger-Festival in England

In einem kleinen Dorf nördlich von London haben Sexbegeisterte zu einem Swingerfestival geladen. 1000 Teilnehmende frönten am Wochenende ihrer Lust – zum Ärger der Anwohner.

Unter dem bestens passenden Namen «Swingathlon» haben Festival-Organisatoren in England zu einer Mega-Orgie geladen. Im kleinen Städtchen Allington, nur zweieinhalb Autostunden nördlich von London gelegen, liessen rund 1000 Teilnehmende am Wochenende ihrer Lust freien Lauf. Die Teilnehmerzahl überstieg damit jene der Einwohner, in Allington leben gerade einmal 897 Menschen.

Dorfidylle in Allinton in England – wenn nicht gerade ein Swingerfestival stattfindet.

Und diese hatten an dem unchristlichen Treiben auf ihrem Gemeindegebiet nicht wirklich Freude, wie unter anderem die «New York Post» berichtet. Ein Mann, der anonym bleiben möchte, sagte gegenüber dem englischen Southwest News Service:

«Wir werden nur wegen dieses Festivals als Swinger-Hauptstadt Englands bekannt, und das ist kein Titel, den wir wollen.»

In Allington leben vor allem ältere Leute und Familien. «Also kann man sich vorstellen, wie ihnen Tränen in die Augen schossen, als sie erfuhren, dass wir die Heimat des Swingathlons werden», so der Einwohner weiter.

Man sei im Dorf durchaus offen und einige seien der Meinung, dass erwachsene Menschen tun und lassen dürften, was sie möchten, wenn alle damit einverstanden sind. Doch für andere sei das Treiben einfach zu «heruntergekommen und schäbig».

Die Einheimischen stören sich dabei vor allem an den Geräuschemissionen der Veranstaltung. Es gebe jeweils «eine Flut lauter, stöhnender Geräusche». Kaum zu einer Verbesserung der Lage aus Einwohnersicht beitragen dürfte dabei der Fakt, dass die Sex-Fete stets beliebter wird. Seit 2020 findet der Anlass bereits statt, und die Besucherzahlen steigen.

Der Organisator des Anlasses, Matthew Cole, kann die Kritik nicht ganz nachvollziehen. An seinem Fest, das drei Tage dauert und neben Rollenspiel-Zelten auch Schaumpartys, Pole Dance und öffentliche Sexspiele anbietet, sei nichts Anstössiges. Es gebe weder «laute, zwielichtige Musik», noch eine «hohe Zahl an sexuell übertragbaren Krankheiten» und «keine lüsternen Individuen». Zumindest letzteres dürfte zu bezweifeln sein. (con)