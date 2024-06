Mutter von früherer First Lady Michelle Obama gestorben

Die ehemalige amerikanische First Lady Michelle Obama trauert um ihre Mutter. Marian Robinson starb am Freitag im Alter von 86 Jahren, wie ihre Tochter auf der Online-Plattform X bekanntgab – ohne näher auf die Todesumstände einzugehen. «Meine Mutter Marian Robinson war mein Fels in der Brandung und immer da, was auch immer ich brauchte. Genau so ein fester Rückhalt war sie für die ganze Familie, und wir sind untröstlich, dass sie heute von uns gegangen ist», schrieb Michelle Obama, die 2009 nach der Vereidigung ihres Mannes Barack als erster schwarzer Präsident der Vereinigten Staaten zusammen mit ihm, seiner Schwiegermutter und den beiden Töchtern Malia und Sasha ins Weisse Haus eingezogen war.

Die Obamas, in der Mitte Marian Robinson, am 3. Dezember 2015 in Washington. Bild: keystone

Koitus massivst interruptus

Lara und ich fuhren ins Tessin. Der Trip war toll – und endete kopfüber.

Bevor ihr fragt, das heisst, ihr würdet gar nicht fragen, alles, was euch interessiert, ist schliesslich, ob es Sex gab und wenn ja, wie viel und wo, warum und mit wem, und das werde ich gleich beantworten, zuerst will ich aber sagen, dass ich das Buch über Polyamorie gelesen habe. Das Buch war nicht mal schlecht. Also, ich will hier keine Werbung machen, aber falls ihr ein Buch zum Thema lesen wollt, dann kann ich euch ... okay, so wäre es nun doch Werbung. Aber was weiss ich schon, ob das nun wirklich gut war, ich habe ja keinen Vergleich, vielleicht gibt es auch noch viel bessere Bücher zum Thema. Werde ich sie lesen? Hoffentlich nicht.