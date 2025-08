«Seit meine Freundin ein Kind hat, spinnt sie komplett!»

Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Seit meine Freundin ein Kind hat, ist sie krasse Impfgegnerin ...»

Mehr «Leben»

Frage von Lola:

Heyhey



Ich hatte eine mega gute, loyale, gescheite, tolle und liebe Freundin – und dann wurde sie Mutter. Seitdem dieses Kind da ist, hat sie sich komplett verändert. Sie ist mega ängstlich geworden vor allem. Ich selbst habe keine Kinder, aber offenbar ist es ja so, dass man relativ zügig nach der Geburt die Kleinen impft. Damit hatte sie grosse Mühe. Die ersten zwei Impfungen hat sie auch machen lassen, aber das Kind hatte hohes Fieber und das war schon Grund genug für sie, dass sie gar keine Impfungen mehr machen will. Obwohl Fieber wohl relativ häufig vorkommt, dem Kind geht es auch gut, hatte halt einfach hohes Fieber.

Aber der Schock sitzt tief, weil es ihrem Baby nicht gut ging zwei Tage lang (kann ich auch verstehen) und jetzt sind alle Impfungen des Teufels, jeder der geimpft ist oder Impfungen macht, ist ein Vollidiot und ein Sklave der Gesellschaft etc. pp. – ich komme nicht mehr an sie heran. Sie ist komplett abgedriftet in irgendwelchen Telegram-Gruppen. Habt ihr eine Idee, wie ich sie da wieder herausholen kann? Ist das jemandem bereits mal gelungen? Sie tut immer so, als würde sie mich und mein Anliegen und meine Sorgen verstehen, aber sie ändert dann trotzdem nichts an ihrem Verhalten ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage: Abschicken

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!