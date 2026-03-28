Noch vor der erfolgreichen Befreiung: Die Helfer besprühten den Wal mit frischem Wasser. Nun muss das Tier es aus der Ostsee aufs offene Meer schaffen. Bild: keystone

Bericht: Wal hängt nach Sandbank-Rettung wieder fest

Nach seiner Befreiung von einer Sandbank war der Buckelwal in der Ostsee verschwunden. Nun scheint er schon wieder festzuhängen.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Seit dem Abbruch der Beobachtung des von einer Sandbank vor Timmendorfer Strand befreiten Buckelwals am Freitag geht die Polizei einem neuen Hinweis nach, wonach der Wal in der Wismarer Bucht gesichtet worden sein soll. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll der Wal schon wieder festsitzen. Ein erstes Foto zeige, wie sein Rücken in der Bucht aus dem Wasser der Ostsee herausragt. Ein Reporter der «Bild» bestätigt, dass er das Tier von der Seebrücke aus sehen könne.

Die Suche nach dem verschwundenen Wal wurde am Samstagmorgen wieder aufgenommen. Gesicherte Sichtungen gab es bis dahin nicht. Laut dem Sprecher der Wasserschutzpolizei soll das Boot «Uecker» gezielt von der schleswig-holsteinischen Landesgrenze bis zur Insel Poel in der Wismarer Bucht suchen. Die Wismarer Bucht liegt östlich von Boltenhagen, wo der Meeressäuger am späten Freitagnachmittag zuletzt gesehen worden war.

Wal rettet sich selbst von Sandbank vor Timmendorfer Strand

Nach tagelangen Bemühungen zahlreicher Helfer hatte sich das Tier in der Nacht auf Freitag nach Tagen selbst von einer Sandbank vor Timmendorfer Strand durch eine per Bagger ausgegrabene Rinne freigeschwommen. Nach wie vor machen sich Experten aber Sorgen um den Meeressäuger, nachdem er zuletzt in der Nähe der Küste geschwommen war.

Wal muss den Weg aus der Ostsee ins offene Meer finden

Selbst wenn sich das Tier wieder befreien kann, ist es noch lange nicht in Sicherheit: Damit der Buckelwal wirklich gerettet ist, muss er noch den Weg ins offene Meer finden. Dafür muss er noch mehr als 1'000 Kilometer zurücklegen.

Der Wal muss den Weg zwischen den dänischen Inseln entweder durch den Kleinen oder den Grossen Belt finden oder zwischen Seeland und dem schwedischen Festland durch den Öresund schwimmen, um die Ostsee zu verlassen.

Mehr zum Wal: Verirrter Wal in der Ostsee über Nacht auf sich allein gestellt

Verwendete Quellen:

Material der Nachrichtenagentur dpa

(hkl)