Spielfiguren der Comic-Charaktere Kapitän Haddock (l-r), Struppi und Tim. Bild: DPA

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Peter Jackson kündigt «Tim und Struppi»-Fortsetzung an

Der «Herr der Ringe»-Regisseur Peter Jackson (64) sitzt eigenen Worten zufolge an einem Drehbuch für einen neuen «Tim und Struppi»-Film.

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«Wir schreiben gerade an einem nächsten 'Tintin'-Film», sagte Jackson bei einem Bühnengespräch während der Filmfestspiele in Cannes auf die Frage, ob er Regie bei der Fortsetzung übernehme. Die Comicreihe, auf die der Film basiert, heisst im Original «Les Aventures de Tintin».

2011 hatte sein Regie-Kollege Steven Spielberg den Abenteuerfilm «Die Abenteuer von Tim und Struppi – Das Geheimnis der Einhorn» inszeniert, Jackson hatte den Film mitproduziert. «Der Deal war, dass Steven bei einem Film Regie führt und ich beim anderen. Also hat Steven seinen Film gemacht», erzählte der Neuseeländer. Seitdem – also seit 15 Jahren – habe er seinen nicht gedreht.

Jackson arbeitete in Cannes an Drehbuch

Jackson erzählte, er habe mit seiner Partnerin Fran Walsh an einem Drehbuch geschrieben und daran sogar in seinem Hotelzimmer in Cannes gearbeitet. «Es ist also eine aktive, reale Sache. Ich kehre zurück in die 'Tintin'-Welt». Der Regisseur war bei der Eröffnungsgala der Filmfestspiele mit einer Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet worden.

Bei der Gesprächsrunde an der Croisette am Tag nach der Verleihung sprach Jackson über seine Karriere, Künstliche Intelligenz und die «Der Herr der Ringe»-Trilogie, die zahlreiche Oscars abräumte. Er inszenierte auch drei «Hobbit»-Filme, die zwischen 2012 und 2014 ins Kino kamen.

Der neuseeländische Regisseur Peter Jackson an den 79. Filmfestspielen von Cannes. Bild: keystone

Wieso Jackson beim neuen Mittelerde-Film nicht Regie führen wollte

Bei einer weiteren Fortsetzung der Mittelerde-Saga ist Jackson allerdings nur als Produzent dabei. Bei dem geplanten Film «Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» führt der britische Schauspieler Andy Serkis die Regie, der in früheren «Herr der Ringe»- und «Hobbit»-Folgen die Figur Gollum spielte. Er ist auch als Hauptdarsteller an Bord. Der Film soll im Dezember 2027 in den Kinos laufen.

Jackson sagte, er habe das Ruder gerne Serkis überlassen, weil der Film Gollums Psychologie und Besessenheit erkunde. «Ich dachte mir: ‚Andy kennt diesen Kerl besser als jeder andere‘». Deshalb habe er nicht gross darüber nachgedacht, ob er den Film selbst inszenieren solle. «Ich dachte, die spannendste Version dieses Films wäre die, die Andy Serkis macht, denn er wird Gollums Psychologie auf die Leinwand bringen, wie man es sich gar nicht vorstellen kann». (sda/dpa/val)