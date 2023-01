Deutsches Model Tatjana Patitz mit 56 Jahren gestorben

Das Model Tatjana Patitz ist tot. Die in Hamburg geborene Patitz sei am Mittwoch im Alter von 56 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben, teilte ihre Model-Agentur in New York der Deutschen Presse-Agentur mit. Zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben.

Gemeinsam mit Kolleginnen wie Cindy Crawford und Naomi Campbell gehörte Patitz zu den erfolgreichsten Supermodels der 80er und 90er Jahre. Sie zierte die Titelseiten zahlreicher grosser Modemagazine, war im berühmten Musikvideo von George Michael zu dessen Hit «Freedom» zu sehen und wurde vor allem auch durch Bilder von Star-Fotograf Peter Lindbergh bekannt.

«Tatjana war immer das europäische Symbol von schick - wie Romy Schneider-trifft-Monica Vitti», wurde «Vogue»-Chefin Anna Wintour am Mittwoch in einem Artikel des Magazins zitiert. «Sie war viel weniger sichtbar als ihre Kolleginnen - mysteriöser, erwachsener, unnahbarer - und das hatte seine eigene Anziehungskraft.»

Patitz wurde am 25. März 1966 in Hamburg geboren und wuchs in Schweden auf. Später zog sie nach Kalifornien und bekam auch einige Filmrollen. Das Model hatte einen Sohn. (sda/dpa)