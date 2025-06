Irans Aussenminister Abbas Araghtschi erklärte bereits am Sonntag, dass sich sein Land «mit allen Mitteln» verteidigen werde. Bild: keystone

Diesen US-Luftwaffenstützpunkt in Katar hat der Iran angegriffen



Nach den US-Angriffen auf seine Atomanlagen hat der Iran zurückgeschlagen und im Rahmen der Operation «Verheissung des Sieges» eine US-Militärbasis in Katar angegriffen.

Der Iran hat seine Drohung nach den US-Angriffen auf drei seiner Atomanlangen wahr gemacht und zum Gegenschlag ausgeholt. Die iranischen Streitkräfte feuerten am Montagabend mehrere Raketen auf eine US-Militärbasis in Katar ab. Die Operation mit dem Namen «Verheissung des Sieges» habe begonnen, hiess es in einer Erklärung der staatlichen Nachrichtenagentur des Irans.

Das Ziel war die Al Udeid Air Base. Der Luftwaffenstützpunkt ist die zentrale US-Kommandozentrale im Nahen Osten. Dort sind normalerweise über 10'000 US-Soldaten sowie über 100 Flugzeuge, strategische Bomber und Tankflugzeuge stationiert. US-Medien berichteten allerdings, dass wichtige Flugzeuge als Vorsichtsmassnahme bereits vor dem Angriff vom Luftwaffenstützpunkt verlegt wurden.

Die Al Udeid Air Base aus der Vogelperspektive ... bild: wikimedia

... und auf einem Satellitenbildvon Planet Labs. Bild: keystone

Der Iran hat nach eigenen Angaben dieselbe Zahl von Bomben eingesetzt, welche die USA bei dem Angriff auf die iranischen Atomanlagen benutzt hätten. Die US-Basis sei weit entfernt von bewohntem Gebiet gelegen. Gemäss dem katarischen Militär vereitelte die Luftabwehr den Angriff und fing die Raketen erfolgreich ab, es gab keine Verletzten.

Die USA hatten in der Nacht auf Sonntag die Atomanlagen im Iran angegriffen: Sieben Tarnkappenbomber vom Typ B2 der US-Luftwaffe, die aus den USA gestartet waren und mehrfach in der Luft betankt wurden, attackierten drei Nuklearanlagen. Mit diesem Angriff hatten die USA aktiv in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingegriffen. Nun folgte die Antwort des Iran.

45'000 US-Soldaten sind in Nahost stationiert

Die USA betreiben im Nahen Osten gleich mehrere Stützpunkte, auf denen rund 45'000 Soldatinnen und Soldaten stationiert sind. Jene in Bahrain und Katar am Persischen Golf sind Luftlinie nicht weit vom Iran entfernt. Zudem befinden sich viele US-Kriegsschiffe in der Region.

Die US-Stützpunkte verfügen zwar über hoch entwickelte Luftabwehrsysteme, haben aber deutlich weniger Vorwarnzeit vor Raketenangriffen oder Schwärmen bewaffneter Drohnen als beispielsweise Israel, weshalb die Verteidigung knifflig ist.

Ob der iranische Gegenangriff mit den ersten Bombardements bereits abgeschlossen ist oder ob noch weitere Raketenangriffe folgen, ist derzeit unklar. Experten glauben derzeit zwar nicht, dass Teheran an einer weiteren Eskalation gelegen ist, dennoch könnten auch die weiteren US-Militärstützpunkte im Nahen Osten zum Ziel des Iran werden:

Bahrain

9000 Soldaten

In der bahrainischen Hauptstadt Manamah befindet sich die Naval Support Activity Bahrain, das Hauptquartier der 5. Flotte der US Navy. Deren Zuständigkeitsbereich umfasst den Golf von Oman, das Rote Meer, das Arabische Meer und Teile des Indischen Ozeans. Etwas südlich befindet sich die Sheik Isa Air Base der bahrainischen Luftwaffe, die auch von der US-Air Force benutzt werden darf.

Ein US-Zerstörer vor der Küste von Bahrains Hauptstadt Manamah. Bild: imago

Katar

10'000 Soldaten

Auf der katarischen Halbinsel befindet sich die Al Udeid Air Base, die vom Iran als erstes Ziel ausgewählt worden ist. Hier steht das Hauptquartier des United States Central Command. Das CENTCOM ist das zuständige Regionalkommando für den Nahen Osten, Ostafrika und Zentralasien. Von hier werden die meisten Militäroperationen in der Region koordiniert.

Kuwait

13'500 Soldaten

Gleich fünf US-Stützpunkte liegen im kleinen Golfstaat. Das 1995 gegründete Camp Arifjan ist ein Militärstützpunkt der US Army und dient als zentrale Logistik-, Versorgungs- und Kommandozentrale für US-Militäroperationen im Nahen Osten. Der Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem, wegen seiner isolierten, rauen Umgebung auch als «The Rock» bekannt, ist die Basis der 9. Luftflotte. Camp Buehring wurde während des Irakkriegs 2003 errichtet und dient als Drehscheibe für Truppen der US-Army.

Ali Al Salem Air Base ist auch bekannt als «The Rock». Bild: www.imago-images.de

VAE

3500 Soldaten

Der südlich der Hauptstadt Abu Dhabi gelegene und mit der Luftwaffe der Vereinigten Arabischen Emirate geteilte Luftwaffenstützpunkt Al Dhafra ist ein wichtiger Knotenpunkt der US-Luftwaffe. Laut dem Zentralkommando der Air Force wurden wichtige Missionen gegen den Islamischen Staat sowie Aufklärungseinsätze in der gesamten Region von hier durchgeführt.

Ein amerikanischer F-22 Raptor hebt vom Luftwaffenstützpunkt Al Dhafra ab. Bild: www.imago-images.de

Der Hafen Jebel Ali in Dubai ist zwar kein offizieller Militärstützpunkt, aber der grösste Anlaufhafen der US-Marine im Nahen Osten. Er beherbergt regelmässig US-Flugzeugträger und andere Kriegsschiffe.

Saudi-Arabien

2700 Soldaten

In den Vereinigten Arabischen Emiraten operieren die USA von zwei Luftwaffenstützpunkten aus – von der King Faisal Air Base und Prince Sultan Air Base. Von hier aus wird die Luft- und Raketenabwehr koordiniert. Zudem sind auch mehrere Kampfflugzeuge stationiert.



Syrien

2000 Soldaten

Der Militärstützpunkt in Al-Tanf war ein wichtiger Ausgangspunkt für Operationen gegen den IS und diente der Ausbildung von syrischen Oppositionskräften. Mit der Luftwaffen-Präsenz in Rumaylan im Nordosten Syriens soll der Einfluss des Iran in der Region eingedämmt werden.

US-Truppen in der Nähe des Militärstützpunkts Al-Tanf in Syrien. bild: wikimedia

Irak

2500 Soldaten

Die USA sind einerseits auf dem Luftwaffenstützpunkt Ain Al Asad präsent und unterstützen dabei die irakischen Sicherheitskräfte sowie verschiedene NATO-Missionen. Der im Nordirak gelegene Luftwaffenstützpunkt Erbil dient als Drehscheibe für die US-Air Force bei Trainings- und Gefechtsübungen.

Donald und Melania Trump statteten der Ain Al Asad Air Base 2018 einen Besuch ab. Bild: AP/AP

Jordanien

3800 Soldaten

Der Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti beherbergt das 332. Air Expeditionary Wing der US Air Force Central, das Missionen im gesamten Nahen Osten durchführt.

US-Soldaten verladen Hilfsgüter auf dem Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti. Bild: www.imago-images.de

Ägypten

500 Soldaten

Im MFO South Camp bei Scharm El-Scheich dient der Überwachung und Durchsetzung des ägyptisch-israelischen Friedensvertrags im südlichen Teil der Sinai-Halbinsel. Das multinationale Security Battalion führt in der sogenannten Zone C Patrouillen und Beobachtungen durch.

Oman

Keine fix stationierte Soldaten

Seit 2019 haben die USA mit dem Oman ein Abkommen zur Benutzung des Hafens von Duqm als Marinestützpunkt. Von hier aus werden Marineoperationen im Indischen Ozean und im Arabischen Golf unternommen. Für die USA ist der Hafen wichtig, da so die Meerenge von Hormus im Falle einer Sperre umgangen werden kann.