Der US-amerikanische Regisseur Francis Ford Coppola hält eine Rede bei der Verleihung des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk im Rahmen der 82. Internationalen Filmfestspiele von Venedig Bild: keystone

Francis Ford Coppolas Armbanduhr bricht Auktionsrekord

Eine Armbanduhr aus dem Besitz des US-Regisseurs Francis Ford Coppola (86) hat bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis erzielt. Ein anonymer Telefonbieter ersteigerte die «F.P. Journe FFC Prototype» für 10,8 Millionen Dollar (rund 9,3 Millionen Euro), wie das Auktionshaus Philipps mitteilte.

Dies sei der höchste Preis, der weltweit bislang für eine Armbanduhr des Schweizer Herstellers F.P.Journe bei einer Auktion erzielt wurde, hiess es. Zudem sei es ein weltweiter Auktionsrekord für eine Uhr einer unabhängigen Manufaktur. Der Schätzpreis lag bei einer Million Dollar.

Gemeinsamer Entwurf

Coppola hatte die Platin-Uhr im Jahr 2021 von dem Uhrmacher François‐Paul Journe erhalten. Bei einer früheren Begegnung 2012 auf dem kalifornischen Weingut des Regisseurs sei die Idee für das Unikat entstanden. Coppola habe damals von einer «menschlichen Hand» als Zeiger gesprochen, teilte das Auktionshaus mit. Die von Journe entworfene Uhr enthält eine bewegliche, schwarze Titan-Hand, die die Stunden anzeigt.

«Ich brauche etwas Geld, um das Schiff über Wasser zu halten» Francis Ford Coppola

Oscar-Preisträger Coppola, der mit bahnbrechenden Filmen wie «Apocalypse Now» und «Der Pate» zur Regie-Legende wurde, bot bei der zweitägigen Auktion insgesamt sieben Armbanduhren von Luxusherstellern aus seinem Privatbesitz an. Ein weiteres Journe-Modell, «Chronomètre à Résonance» erzielte über 580'000 Dollar, fast das Fünffache des unteren Schätzwertes. Diese Uhr hatte Coppola von seiner Ehefrau Eleanor Coppola 2009 als Weihnachtsgeschenk erhalten.

Weitere Luxusuhren

Zwei Weissgold-Uhren des Schweizer Herstellers Patek Philippe brachten zusammen gut 176'000 Dollar ein, weit mehr als der Schätzwert. Eine Blancpain-Uhr aus Coppolas Sammlung kam für über 91'000 Dollar unter den Hammer. Ein goldenes Breguet-Modell erzielte mehr als 60'000 Dollar. Der Schätzwert lag bei 4000 bis 8000 Dollar. Eine Uhr der Schweizer Manufaktur IWC Schaffhausen fand für gut 21'000 Dollar einen neuen Besitzer.

Teures Filmprojekt

Als Grund für den Verkauf der Sammlerstücke hatte Coppola im Interview mit der «New York Times» finanzielle Engpässe angegeben. «Ich brauche etwas Geld, um das Schiff über Wasser zu halten», sagte er der Zeitung im Oktober.

Coppola hatte in sein langjähriges Film-Herzensprojekt «Megalopolis» (2024) über Hundert Millionen Dollar investiert. Das teure Sciene-Fiction-Epos mit Schauspieler Adam Driver als visionärer Erfinder in der futuristischen Stadt New Rome spielte aber nur einen Bruchteil der Kosten ein. Der Film wurde von vielen Kritikern als überfrachtet verrissen und floppte an den Kinokassen. (sda/dpa)