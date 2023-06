Video: watson/een

Kanada führt die Schnürlischrift wieder ein – können die watsons das überhaupt noch?

Nachdem 2006 die Schnürlischrift aus dem obligatorischen Schulprogramm gestrichen wurde, führt die Provinz Ontario die etwas altbacken wirkende Schrift diesen September wieder ein. Bildungsminister Stephen Lecce erklärte gegenüber «CBC»:

«Die Forschung hat eindeutig ergeben, dass Schnürlifschrift jungen Menschen sehr dabei hilft, sich inhaltlich besser auszudrücken, kritisch zu denken und schlussendlich sich authentischer auszudrücken.»

Die Schriftart soll in der Primarschule ab der dritten Klasse eingeführt werden. «Das war schon lange nötig», meint Shelley Stag Peterson, Professorin für Lehrpläne, Lehren und Lernen am «Toronto's Ontario Institute for Studies in Education». Man hätte die Schnürlischrift gar nie aus dem Lehrplan streichen dürfen.

Nicht alle sind mit einer schönen Schrift gesegnet. Bild: watson

Zwar gebe es nicht viel Forschung über die Schnürlischrift an sich, aber es habe sich gezeigt, dass das gebundene Schreiben nicht nur die Schreib-, sondern auch die Lesefähigkeiten signifikant verbessern würde. Ausserdem brauche Blockschrift jedes Mal, wenn der Stift das Papier verlasse, mehr Arbeitsgedächtnis.

In der Schweiz gibt es die Schnürlischrift übrigens nicht mehr: 2021 haben alle Deutschschweizer Kantone diese durch die sogenannte Basisschrift ersetzt.

