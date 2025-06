Welche Folgen hätte eine Blockade der Strasse von Hormus?

Mehr «International»

Vom Spritpreis bis zur Lage der Wirtschaft – weltweit hängt Vieles von der Strasse von Hormus ab. Nun droht der Iran damit, die wichtige Schifffahrtsstrasse zu blockieren. Wie machtvoll ist dieses Druckmittel?

Wo liegt die Strasse von Hormus?

Der Seeweg ist eine Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman. Sie ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren. An der engsten Stelle ist die Schifffahrtsstrasse rund 50 Kilometer breit. Die schiffbaren Passagen in beide Richtungen messen rund drei Kilometer. Am Golf von Persien liegen bedeutende Ölförderländer, neben dem Iran sind dies Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Hier befindet sich die Strasse von Hormus. Bild: GoogleEarth/watson

Wer kontrolliert den Seeweg?

Es gibt keine zentrale Kontrollbehörde wie etwa am Suezkanal. Die Tanker fahren durch Hoheitsgewässer des Iran und des Oman. Ein UN-Abkommen, das Handelsschiffen freie Durchfahrt garantiert, hat der Iran zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Teheran prüft nun, ob die Meerenge blockiert wird, wie ein General sagte. Das iranische Parlament hat sich für eine Sperrung ausgesprochen. Die Entscheidung liegt beim Obersten Nationalen Sicherheitsrat unter Leitung des obersten Führers des Landes, Ajatollah Ali Chamenei.

Warum ist die Strasse so entscheidend für den Welthandel?

Die Meerenge gilt weltweit als eine der wichtigsten Routen der Seefahrt. «Jede Unterbrechung der Ströme durch die Meerenge hätte erhebliche Auswirkungen auf die Weltölmärkte», heisst es in einem Datenblatt der Internationalen Energie-Agentur (IEA).

Demnach wurde 2023 nahezu 30 Prozent des weltweiten verschifften Öls über die Strasse von Hormus transportiert – etwa 20 Millionen Fass Rohöl pro Tag, rund ein Fünftel des weltweiten Bedarfs. Der grösste Teil davon geht in Richtung China, Indien und in andere asiatische Länder. Auch etwa 20 Prozent des weltweiten Flüssiggashandels läuft durch die Meerenge.

Gibt es Alternativen?

Es gibt Pipelines, etwa durch Saudi-Arabien zum Roten Meer und eine der Vereinigten Arabischen Emirate zum Golf von Oman. Pipelines könnten laut IEA im Fall einer Blockade etwa ein Viertel der durchschnittlichen Ölmenge aufnehmen, die sonst in Tankern den Golf verlassen würde. Anders als andere Förderländer hat der Iran laut IEA keine solche Alternative zur Strasse von Hormus.

Die Agentur warnt:

«Die schiere Menge an Öl, die über die Strasse von Hormus exportiert wird, und die begrenzten Möglichkeiten, sie zu umgehen, bedeuten, dass jede Unterbrechung der Ölströme enorme Folgen für die weltweiten Ölmärkte hätte»

Bei längerer Unterbrechung seien signifikante Preisanstiege unvermeidlich und Engpässe schnell zu erwarten.

Wie teuer könnte Öl werden?

Ökonomen der Deutschen Bank warnen für den Fall einer weiteren Eskalation vor einem starken Anstieg der Ölpreise. «Das negative Risikoszenario ist eine Blockade der Strasse von Hormus, die Hauptschlagader für den regionalen Rohölumschlag», sagte der Chefvolkswirt für Deutschland, Robin Winker, in einer am Montag veröffentlichten Analyse.

Rohöl der Sorte Brent könnte demnach binnen kurzer Zeit auf 120 US-Dollar pro Fass steigen. Bliebe die Strasse bis Jahresende dicht, könnte der Preis aus Sicht der ING Bank auch 150 Dollar erreichen und damit sogar deutlich mehr als auf dem Höhepunkt der Energiekrise nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Momentan kostet ein Fass knapp 80 Dollar.

«Von Panik an den Finanzmärkten kann aber keine Rede sein»

Für Verbraucher würde es nach Einschätzung von Volkswirten teurer: Die Inflation könnte kurzfristig um etwa einen Prozentpunkt nach oben gehen. Die Experten der DZ Bank meinen, dass die Märkte aber noch auf eine diplomatische Lösung setzen. Zwar steige der Ölpreis. «Von Panik an den Finanzmärkten kann aber keine Rede sein.» (hkl/sda/awp/dpa)