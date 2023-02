Video: watson/Aya Baalbaki

Opferzahl nach Erdbeben in der Türkei und Syrien steigt massiv – über 1400 Tote

Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hatte am frühen Montagmorgen die Südosttürkei erschüttert. Ein weiteres Beben der Stärke 6,6 sei kurz darauf in der Provinz Gaziantep in der Türkei gemessen worden. Ein weiteres Erdbeben der Stärke 7,5 hat am Vormittag die Südosttürkei erschüttert.

Die Zahl der Toten stieg in den vergangenen Stunden drastisch – insgesamt sind es über 1400 Todesopfer und Tausende Verletzte.

In der Türkei sind nach Angaben des Innenministers mehrere Provinzen betroffen. Mindestens 1700 Gebäude sind eingestürzt. In Syrien stürzten laut Sana in zahlreichen Städten Gebäude ein. In der Provinz Idlib kollabierte ein ganzer Häuserblock.

Nach dem erneuten Erdbeben am Vormittag berichten wir über die weiteren Entwicklungen im Liveticker.

12:19 Schweiz sendet 80 Spezialisten in die Türkei wegen Erdbeben Die Schweiz will nach dem schweren Erdbeben 80 Spezialisten zur Katastrophenhilfe in die Türkei senden. Die Abreise sei für Montagabend geplant, teilten die Bundesbehörden am Montag mit.



Nach dem internationalen Hilfsaufruf der türkischen Behörden bereite die Humanitäre Hilfe des Bundes derzeit die Entsendung der Rettungskette Schweiz in die Katastrophengebiete der Türkei vor, teilte das Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Montag mit.



Die Schweizer Vertretungen in Ankara und Istanbul stünden in Kontakt mit den Behörden vor Ort. Dem EDA lägen derzeit keine Informationen über Schweizer Opfer in der Türkei vor. Die Schweizer Staatsangehörigen vor Ort seien gehalten, den Anweisungen der lokalen Behörden zu folgen.



Auch in Bezug auf Syrien, das ebenfalls vom Erdbeben betroffen war, liegen dem EDA keine Informationen über Schweizer Opfer vor, wie es in der Stellungnahme weiter heisst. Aufgrund der prekären Sicherheitslage in Syrien riet EDA ohnehin von Reisen und Aufenthalten jeglicher Art in diesem Land ab. (sda) 12:13 Enorme Zerstörung

A building was destroyed in a live broadcast in Malatya pic.twitter.com/Gvyxo92TRp — Faytuks News Δ (@Faytuks) February 6, 2023 Türkische Medien berichten von der Zerstörung vor Ort. Hier Bilder aus der Stadt Malatya: 11:55 Weiteres Beben der Stärke 7,5 erschüttert Südosttürkei Ein weiteres Erdbeben der Stärke 7,5 hat die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum habe in der Provinz Kahramanmaras gelegen, meldete die Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul am Montag. (sda/dpa) Die Übersicht Eine Übersicht über die Geschehnisse in der Nacht und am Morgen findest du unten im Artikel. Nach dem zweiten starken Erdbeben berichten wir im Liveticker.

Die Erdbeben

Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hatte am frühen Montagmorgen die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad in der Provinz Kahramanmaras nahe der syrischen Grenze. Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums Raed Ahmed sagte laut Sana, dies sei das stärkste Beben in Syrien seit 1995.

Ein weiteres Beben der Stärke 6,6 sei kurz darauf in der Provinz Gaziantep in der Türkei gemessen worden.

Es gab zahlreiche Nachbeben.

Ein weiteres Erdbeben der Stärke 7,5 hat am Vormittag die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum habe in der Provinz Kahramanmaras gelegen, meldete die Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul am Montag.

Das Geoforschungszentrum Potsdam hatten zuvor Beben der Stärken 7,4 und 7,9 gemeldet. Das Beben war nach offiziellen Angaben auch in Israel zu spüren.

Die US-Erdbebenbehörde verzeichnete mehrere Ausschläge in diversen Ländern im Nahen Osten. Bild: USGS

Die Opferzahlen

Bei dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind über 1400 Menschen ums Leben gekommen.

Türkei

In der Türkei starben mindestens 912 Menschen, wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Montag mitteilte. Mindestens 5300 Menschen seien verletzt worden. Mehr als 2400 Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden.

Der türkische Halbmond rief die Bevölkerung zu Blutspenden auf. Gemeinden in den betroffenen Regionen riefen neben Blutspenden auch zu Sachspenden auf und baten etwa um Decken, Heizer, Winterkleidung, Essenspakete und Babynahrung.

Bilder in Diyarbakir zeigten, wie Helfer mit blossen Händen versuchten, Schutt abzutragen, um Verschüttete aus einem eingestürzten Gebäude zu befreien.

Regen und Kälte erschweren die Einsätze. Die Temperaturen in den betroffenen Gebieten liegen zurzeit oft im Minusbereich. An manchen Orten schneite es stark. Im Staatssender TRT war zu sehen, wie Menschen bei Schnee in der Stadt Iskenderun aus Trümmern befreit wurden. Auch aus den Städten Gaziantep, Sanliurfa, Osmaniye, Diyarbakir und Adana wurden Bilder gezeigt, auf denen Menschen teilweise in Decken gehüllt abtransportiert wurden.

Dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) liegen derzeit keine Informationen über Schweizer Opfer vor, wie das EDA auf Anfrage gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Abklärungen dazu seien im Gang. Die Schweizer Vertretungen in Ankara und in Istanbul stünden in Kontakt mit den zuständigen Behörden vor Ort. Schweizer Staatsangehörige vor Ort seien angehalten, die Anweisungen der lokalen Behörden zu befolgen.

Syrien

In Syrien seien in Syrien mehr als 547 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 1600 Menschen sollen in mehreren Provinzen verletzt worden, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh dem syrischen Staatsfernsehen am Montag. Die Hilfsorganisation SAMS, die in von Rebellen kontrollierten Gegenden in Syrien arbeitet, meldete mehr als 100 weitere Todesopfer.

«Wir reagieren mit allem, was wir können, um diejenigen zu retten, die unter den Trümmern liegen», sagte der Leiter der syrischen Gruppe, Raed Al Saleh. «Die Lage ist sehr tragisch», sagte ein Mitglied der Gruppe.

Sowohl in der Türkei als auch in Syrien stürzten Häuser ein. Bild: keystone

Ein durch das Erdbeben zerstörtes Haus in Syrien. Bild: twitter

Die Schäden

Bilder aus beiden Ländern zeigten ein schweres Ausmass der Verwüstung.

Türkei

In der Türkei sind nach Angaben des Innenministers mehrere Provinzen betroffen. Mindestens 1700 Gebäude sind eingestürzt. Unter den eingestürzten Gebäuden sei neben Wohnhäusern auch ein Spital in der Stadt Iskenderun. In der Stadt Gaziantep wurde laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu auch die Burg stark beschädigt. Sie ist ein Unesco-Weltkulturerbe.

Mehrere Flughäfen in den vom Erdbeben besonders betroffenen Regionen der Türkei bleiben vorerst für zivile Flüge geschlossen. Dabei gehe es um die Flughäfen in Hatay, Kahramanmaras und Gaziantep, sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Montagmorgen.

Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Man habe zudem die Alarmstufe vier ausgerufen und damit auch um internationale Hilfe gebeten. Menschen in der Türkei wurden aufgerufen, wegen der Kommunikationsengpässe online zu telefonieren und nicht über das Handy-Netz, damit vorrangig Verschüttete erreicht werden können. Die Temperaturen in den betroffenen Gebieten liegen zurzeit oft im Minusbereich. An manchen Orten schneite es stark.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan schrieb auf Twitter, «wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen.»

Syrien

In Syrien stürzten laut Sana in zahlreichen Städten Gebäude ein. In der Provinz Idlib kollabierte ein ganzer Häuserblock. Rettungsteams versuchten in der Nacht und im Morgengrauen, Menschen aus den Trümmern zu ziehen.

Video: watson/Aya Baalbaki

Internationale Hilfe

«Wir benötigen dringend die Hilfe der internationalen Gemeinschaft», sagte Basel Termanini, Vorsitzender der Syrian American Medical Society (SAMS), der dpa. Die Lage sei «katastrophal».

Die Schweiz schicke Hilfe, wie Bundespräsident Alain Berset und Aussenminister Ignazio Cassis in Tweets erklärten.

Redog, ein schweizerischer Verein für Such- und Rettungshunde, schickt drei Equipen in das Katastrophengebiet. Geplant sind Einsätze gemeinsam mit der türkischen Rettungsorganisation GEA sowie mit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza).

Am Einsatz zusammen mit der türkischen Rettungsorganisation GEA sind von Redog zehn Personen und sechs Hunde beteiligt, wie Redog-Mediensprecherin Dagmar Wurzbacher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag sagte. Am Deza-Einsatz würden weitere zwölf Personen und acht Hunde teilnehmen. Die Flüge der Helfer sollen noch am Montagabend in Zürich zwischen 19 und 20 Uhr starten. Wann die Helfer mit ihren Hunden vor Ort zum Einsatz kommen werden, hängt laut Wurzbacher von der Situation vor Ort und allfälligen Nachbeben ab und wird aufgrund der Gefahren vor Ort entschieden.

Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagte zu, Deutschland werde selbstverständlich Hilfe schicken. Genauso wie Israel, Italien oder Griechenland, das sich trotz schwerer Spannungen mit der Türkei bereit erklärte, Rettungsmannschaften zu schicken. Diese Hilfe, die unter dem Namen Erdbebendiplomatie bekannt ist, leitete bereits nach dem schweren Erdbeben 1999 eine Phase der Entspannung zwischen den Staaten ein.

(red/sda/dpa)